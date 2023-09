Evolucioni spektral i XTE J1810-189 Hetuar nga Astronomët

Astronomët evropianë kanë përdorur Eksploruesin e Përbërjes së Brendshme të yllit Neutron (NICER) në bordin e Stacionit Ndërkombëtar të Hapësirës (ISS) për të kryer analiza spektrale të XTE J1810-189, një binar me rreze X me masë të ulët. Gjetjet e tyre, të publikuara në serverin preprint arXiv, ofrojnë njohuri të vlefshme për evolucionin spektral të këtij sistemi.

Binarët me rreze X (XRB) përbëhen nga një yll normal ose një xhuxh i bardhë që transferon masën në një yll kompakt neutron ose një vrimë të zezë. Binarët me rreze X me masë të ulët (LMXB) dhe binarët me rreze X me masë të lartë (HMXB) dallohen në bazë të masës së yllit shoqërues.

XTE J1810–189 është një yll neutron LMXB me një distancë të vlerësuar midis 11,400 dhe 28,400 vite dritë. Ai shfaq një sjellje kalimtare, duke alternuar midis fazave të qetësisë dhe periudhave të rritjes së emetimit të rrezeve X për shkak të grumbullimit në yllin neutron.

Gjatë një shpërthimi me rreze X në shtator 2020, astronomët e udhëhequr nga Arianna Manca nga Universiteti i Cagliarit në Itali vëzhguan XTE J1810–189 për të hetuar evolucionin e tij spektral. Studiuesit analizuan të dhënat nga 33 vëzhgime NICER, ku 23 prej tyre ofrojnë statistika të mjaftueshme për analizën spektrale.

Studimi zbuloi se shumica e vëzhgimeve mund të përshtateshin mirë nga një komponent i komptonizuar termikisht që ndryshonte pak me kalimin e kohës. Indeksi i fotonit të këtij komponenti arriti vlerën e tij më të lartë afër fundit të shpërthimit. Temperatura e trupit të zi të komptonizuar u përcaktua të jetë rreth 0.6 keV.

Një hetim i mëtejshëm është i nevojshëm për të përcaktuar nëse fotonet e farës për komponentin e Komptonizimit kanë origjinën nga disku i grumbullimit ose ylli neutron. Studiuesit arritën në përfundimin se XTE J1810-189 nuk arriti një gjendje të plotë të lartë/të butë gjatë shpërthimit dhe kishte një ndriçim maksimal të matur prej afërsisht një undecilion erg/s.

Vëzhgimet e NICER zbuluan gjithashtu praninë e shpërthimeve termonukleare gjatë fazës së shpërthimit, duke treguar praninë e një ylli të sekuencës kryesore të pasur me hidrogjen brenda sistemit.

Në përmbledhje, studimi ofron njohuri të vlefshme në evolucionin spektral të XTE J1810-189 duke përdorur të dhënat NICER. Kërkohen kërkime të mëtejshme për të kuptuar plotësisht origjinën e komponentit të Komptonizimit dhe natyrën e sistemit.

Burimi:

– Manca, A., etj. (2023). Analiza spektrale e LMXB XTE J1810-189 me të dhëna NICER. arXiv. DOI: 10.48550/arxiv.2309.06831