Rreziku i ndikimit të asteroidit Bennu në Tokë deri në vitin 2182

Një raport i sapo publikuar zbulon se ekziston një shans 1 në 2,700 që asteroidi Bennu, i cili është gjurmuar nga NASA për gati 25 vjet, mund të ndikojë në Tokë në të ardhmen. Bennu, një asteroid afër Tokës, u zbulua për herë të parë në vitin 1999 dhe ka potencialin të zhvendoset në orbitën e Tokës, duke goditur potencialisht planetin deri në shtator 2182, sipas ekipit shkencor OSIRIS-REx.

Bennu bën kalime të afërta pranë Tokës çdo gjashtë vjet dhe tashmë ka pasur tre takime të afërta në 1999, 2005 dhe 2011. Shkencëtarët e përfshirë në studim, të botuar në ScienceDirect, vlerësojnë probabilitetin që Bennu të godasë në fakt Tokën deri në vitin 2182 të jetë 0.037% ose 1 në 2,700.

Në tetor 2020, anija kozmike OSIRIS-REx e NASA-s, e cila qëndron për Origins, Interpretim Spectral, Resource Identification dhe Security-Regolith Explorer, bëri histori duke prekur shkurtimisht sipërfaqen e Bennu, duke mbledhur një mostër dhe më pas duke u larguar nga asteroidi. Ky mision shënoi herën e parë që NASA mblodhi me sukses një mostër asteroidi në hapësirë.

Astrofizikani Hakeem Oluyesi thekson se kampioni i mbledhur nga Bennu përmban material të pastër të pandotur që mund të zbulojë sekrete rreth origjinës së sistemit tonë diellor. Ai shton se ekziston mundësia e zbulimit të molekulave biologjike apo molekulave pararendëse për jetën.

Nëse Bennu do të përplasej me Tokën, do të lëshonte një sasi të madhe energjie, që vlerësohet të jetë 1,200 megaton, që është 24 herë më e fuqishme se arma bërthamore më e fuqishme e krijuar nga njeriu. Në krahasim, asteroidi që shkaktoi zhdukjen e dinosaurëve ishte i barabartë me 10 miliardë bomba atomike, duke shkaktuar zjarre, cunami dhe një re pluhuri që bllokoi diellin.

Është e rëndësishme që shkencëtarët të vazhdojnë të monitorojnë Bennu dhe të përmirësojnë të kuptuarit tonë të trajektores së tij për të vlerësuar kërcënimin e mundshëm që paraqet për Tokën. Ndërsa shanset e një ndikimi në 2182 janë relativisht të ulëta, ai nxjerr në pah nevojën për kërkime dhe zhvillim të vazhdueshëm të strategjive për të zbutur rreziqet që lidhen me objektet afër Tokës.

Burimet: ScienceDirect, IFLScience