NASA paralajmëron për një shans të vogël që asteroidi Bennu të godasë Tokën në 2182

Sipas një teorie të kohëve të fundit nga NASA, ekziston një mundësi e vogël që asteroidi Bennu të mund të përplaset me Tokën më 24 shtator 2182. Ky parashikim vjen vite pas parashikimit famëkeq të kalendarit Mayan të botës që përfundon në vitin 2012, i cili fatmirësisht nuk u realizua. . NASA ka konfirmuar se ndërsa shanset janë jashtëzakonisht të vogla, ndikimi i mundshëm do të rezultonte në shkatërrim brenda një rrezeje prej 600 miljesh nga vendi i përplasjes, por jo në zhdukje globale.

Bennu, një asteroid i tipit B, ka një diametër prej afërsisht 500 metra dhe përfundon një orbitë rreth diellit çdo 1.2 vjet. Ai kalon afër Tokës çdo gjashtë vjet, duke i bërë shkencëtarët të besojnë se ekziston një rrezik i lehtë i përplasjes në fund të shekullit të 22-të. Asteroidi është rreth gjysma e madhësisë së atij që besohet se ka shkaktuar zhdukjen e dinosaurëve.

NASA tashmë është duke punuar në një plan për të parandaluar përplasjen e Bennu me Tokën. Nëse asteroidi do të përplasej, forca do të ishte e barabartë me atë të 22 bombave atomike. Agjencia hapësinore synon të zhvillojë strategji për të devijuar ose shkatërruar kërcënimet e mundshme nga asteroidët në të ardhmen.

Në lajmet e fundit, ekipi i Origjinës, Interpretimit Spectral, Identifikimit të Burimeve dhe Sigurisë-Regolith Explorer (OSIRIS-REx) i NASA-s mblodhi me sukses një mostër gurësh dhe pluhuri nga Bennu. Ky mision do t'i ndihmojë shkencëtarët të mësojnë më shumë rreth përbërjes dhe karakteristikave të asteroidëve potencialisht të rrezikshëm që mund të përbëjnë një kërcënim për Tokën.

Është thelbësore që shkencëtarët të vazhdojnë monitorimin dhe studimin e asteroideve pranë Tokës si Bennu për të kuptuar më mirë këto objekte dhe për të zhvilluar strategji për të mbrojtur planetin tonë nga ndikimet e mundshme. Përpjekjet e vazhdueshme të NASA-s në kërkimin dhe zbutjen e asteroideve theksojnë rëndësinë e mbrojtjes planetare dhe nevojën për të qëndruar vigjilentë ndaj kërcënimeve të mundshme kozmike.

