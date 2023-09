NASA zbulon detaje të afrimit të afërt të Asteroidit 2023 RU me Tokën

By

NASA ka njoftuar se një asteroid, i quajtur Asteroid 2023 RU, do t'i afrohet Tokës sot, më 11 shtator. Agjencia ka gjurmuar orbitën e asteroidit duke përdorur satelitë dhe teleskopë të ndryshëm dhe ka mbledhur informacione thelbësore për afrimin e tij.

Asteroidi 2023 RU është një anëtar i grupit Apollo të Asteroidëve Pranë Tokës, të cilët janë shkëmbinj hapësinorë që kalojnë orbitën e Tokës. Këta asteroidë janë emëruar pas asteroidit Apollo të vitit 1862, i zbuluar nga astronomi gjerman Karl Reinmuth. NASA vlerëson se Asteroidi 2023 RU është midis 65 këmbë dhe 130 këmbë i gjerë, duke e bërë atë të krahasueshëm në madhësi me një avion.

Megjithatë, pavarësisht nga madhësia e tij, Asteroid 2023 RU nuk klasifikohet si një asteroid potencialisht i rrezikshëm dhe nuk pritet të përbëjë ndonjë kërcënim për Tokën. Ai do të bëjë afrimin e tij më të afërt me planetin në një distancë prej 4 milionë kilometrash, duke lëvizur me një shpejtësi prej 72951 kilometra në orë.

Kjo afrim i afërt nga Asteroid 2023 RU është i rëndësishëm sepse do të jetë hera e parë që ky asteroid i veçantë i afrohet Tokës. Sipas kërkimit të bazës së të dhënave të trupave të vegjël të NASA-s, asnjë qasje tjetër e afërt nuk është parashikuar për të ardhmen e afërt.

Në lajmet përkatëse, NASA kreu testin e saj të parë të mbrojtjes planetare vitin e kaluar të quajtur Testi i Ridrejtimit të Dyfishtë të Asteroidit (DART). Ky test i suksesshëm përfshinte devijimin e asteroidit potencialisht të rrezikshëm Didymos nga rruga e tij e përplasjes me Tokën. Megjithatë, studiuesit kanë zbuluar një sjellje të veçantë të hënës së Didymos, Dimorphos. Duket se Dimorphos ka qenë duke u ngadalësuar në orbitën e tij rreth Didymos, në kundërshtim me pritjet fillestare.

Këto thirrje të afërta me asteroidët shërbejnë si një kujtesë për rëndësinë e përpjekjeve të vazhdueshme për të gjurmuar dhe kuptuar këta shkëmbinj hapësinor. Teknologjitë e zhvilluara nga agjencitë hapësinore si NASA dhe ESA u mundësojnë shkencëtarëve të monitorojnë dhe të devijojnë potencialisht asteroidët për të shmangur skenarët e mundshëm të ndikimit.

