E ardhmja e Astronomisë: Inteligjenca Artificiale dhe Anketa e Ndritshme Kalimtare Bot

Inteligjenca artificiale (AI) ka qenë një temë debati, me diskutime që variojnë nga potenciali i saj për të shpëtuar botën deri te potenciali i saj për të sjellë fundin e saj. Në serialin fantastiko-shkencor Znj. Davis, një inteligjencë artificiale e fuqishme me emrin Zonja Davis bëhet pjesë integrale e shoqërisë njerëzore. Megjithatë, jo të gjithë besojnë verbërisht në këtë teknologji, pasi Simone, një murgeshë skeptike, bën një marrëveshje me zonjën Davis që përfshin gjetjen dhe shkatërrimin e Graalit të Shenjtë.

Në botën reale, AI është vënë në punë në fusha të ndryshme, përfshirë astronominë. Kohët e fundit, një ekip ndërkombëtar astronomësh i udhëhequr nga studiues në Universitetin Northwestern prezantoi një mjet të ri astronomie të AI të quajtur Bright Transient Survey Bot (BTSbot). Ky mjet synon të automatizojë procesin e mundimshëm të identifikimit të supernovave kandidate.

BTSbot, në bashkëpunim me teleskopët robotikë, identifikuan, konfirmuan dhe klasifikuan me sukses një supernova të pazbuluar më parë pa asnjë përfshirje njerëzore. Ky zbulim shënon herën e parë që një seri robotësh dhe algoritmesh të AI kanë punuar së bashku për të bërë një zbulim të tillë. Duke i hequr njerëzit nga procesi, astronomët kanë më shumë kohë për të analizuar vëzhgimet dhe për të zhvilluar hipoteza të reja.

Procesi i zbulimit për supernova zakonisht përfshin ekzaminimin manual të imazheve të shumta të së njëjtës pjesë të qiellit të marra në kohë të ndryshme. Ky proces që kërkon shumë kohë është i nevojshëm për të identifikuar burimet e saposhfaqura të dritës, të cilat potencialisht mund të jenë supernova. Pasi të identifikohet një kandidat, astronomët duhet të mbledhin të dhëna spektrale për të përcaktuar natyrën e tij. Mjetet e automatizuara si BTSbot e thjeshtojnë këtë proces, duke i lejuar astronomët të fokusohen në punën më emocionuese të interpretimit të të dhënave.

Për të trajnuar BTSbot, ekipi përdori 1.4 milionë imazhe arkivore, duke përfshirë ato të supernovave të konfirmuara dhe burime të tjera të përkohshme drite. Duke krahasuar imazhe të shumta të qiellit, sistemi i AI identifikon supernova kandidate dhe koordinon me një teleskop robotik për të marrë të dhëna spektrale. Të dhënat më pas dërgohen për analizë dhe gjetjet e plota ndahen në internet.

Ndërsa shkencëtarët vazhdojnë të eksplorojnë kufijtë dhe aplikimet e AI, mjete si BTSbot rritin efikasitetin e kërkimit astronomik. Duke automatizuar detyra të caktuara, AI çliron kohë të vlefshme për astronomët që të gërmojnë më thellë në vëzhgimet e tyre dhe të zbulojnë misteret e universit. Për sa kohë që AI mbetet e fokusuar në eksplorimin e kozmosit, potenciali i tij për të përfituar njerëzimin është i jashtëzakonshëm.

