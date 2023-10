Ekipi Ndërkombëtar i NASA-s shpërblehet për Misionin Artemis I

By

Akademia Ndërkombëtare e Astronautikës i ka dhënë çmimin e saj prestigjioz 2023 Laurels for Team Achievement ekipit ndërkombëtar që mbështeti misionin Artemis I të NASA-s. Çmimi u dha më 1 tetor, gjatë programit të Ditës së Akademisë në Baku, Azerbajxhan. Ekipi i përbërë nga shkencëtarë, inxhinierë, teknikë dhe menaxherë në fushën e astronautikës u njoh për performancën dhe arritjet e tyre të jashtëzakonshme.

Misioni Artemis I, i cili ishte i pari në një seri misionesh, synonte të krijonte një eksplorim afatgjatë në Hënë dhe të përgatitej për misionet e ardhshme në Mars. Çmimi njeh kontributin e dhënë nga NASA dhe partnerët e saj nga e gjithë bota në mbështetjen e testit të fluturimit Artemis I.

Amit Kshatriya, zëvendës administratori i programit Hëna në Mars, pranoi çmimin në emër të ekipit Artemis I. Kshatriya shprehu mirënjohjen për përpjekjet bashkëpunuese të NASA-s, partnerëve ndërkombëtarë dhe partnerëve të industrisë në arritjen e suksesit të misionit. Ai theksoi rëndësinë e kryerjes së kërkimeve shkencore novatore në Hënë dhe përgatitjes për hapin tjetër gjigant të njerëzimit drejt eksplorimit të Planetit të Kuq.

Misioni Artemis I përfshiu nisjen e anijes kozmike Orion pa ekuipazh duke përdorur raketën Space Launch System (SLS). Anija kozmike përfundoi një test fluturimi 25.5-ditor, duke mbuluar një distancë prej mbi 1.4 milion milje rreth Hënës dhe përsëri në Tokë. Misioni ishte një moment historik i rëndësishëm pasi anija kozmike Orion fluturoi më larg se çdo anije tjetër e ndërtuar për njerëzit, duke arritur afërsisht 270,000 milje përtej Hënës. Suksesi i Artemis I hapi rrugën për misionin e mëvonshëm Artemis II, i cili do të përfshijë astronautët.

Çmimi Laurels njohu kontributet e partnerëve të ndryshëm ndërkombëtarë, duke përfshirë Agjencinë Evropiane të Hapësirës (ESA), Agjencinë Japoneze të Kërkimit të Hapësirës Ajrore (JAXA), Agjencinë Italiane të Hapësirës, ​​Agjencinë Hapësinore të Izraelit dhe Qendrën Gjermane të Hapësirës Ajrore. Deep Space Network luajti një rol jetik në lehtësimin e komunikimeve dhe lundrimit hapësinor për Artemis I përmes stacioneve tokësore në Australi dhe Spanjë.

Partnerët e industrisë u vlerësuan gjithashtu për kontributin e tyre, duke përfshirë Aerojet Rocketdyne, Jacobs, Lockheed Martin, Boeing, Teledyne Brown, United Launch Alliance, Northrop Grumman dhe Airbus. Kshatriya ia kushtoi çmimin mijëra punëtorëve të kualifikuar dhe familjeve të tyre të përfshirë në zhvillimin e raketës, anijes kozmike dhe sistemeve mbështetëse për Artemis I.

Akademia Ndërkombëtare e Astronautikës, një organizatë e pavarur joqeveritare e njohur nga Kombet e Bashkuara, prezanton çmimin Laurels. Me anëtarë nga mbi 80 vende, akademia mbledh së bashku ekspertë në astronautikë për të njohur arritjet, për të diskutuar çështjet më të fundit dhe për të ofruar udhëzime për përdorimet joushtarake të hapësirës dhe eksplorimin e sistemit diellor.

Nëpërmjet programit Artemis, NASA synon të zbarkojë gruan e parë dhe personin e parë me ngjyrë në Hënë. Agjencia do të eksplorojë më shumë sipërfaqe hënore se kurrë më parë dhe do të përdorë teknologji inovative për të zbuluar misteret e sistemit tonë diellor dhe planetit tonë vendas për të mirën e të gjithëve.

Burimet: Akademia Ndërkombëtare e Astronautikës.