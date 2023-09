Arianespace do të nisë satelitin e vogël gjeostacionar për Intelsat në Ariane 6

Arianespace ka nënshkruar një kontratë me Intelsat për të lëshuar satelitin IS-45 në gjysmën e parë të vitit 2026. Sateliti do të lëshohet në Ariane 6, konkretisht në variantin Ariane 64. Sateliti IS-45, me peshë një ton, do të mbajë një ngarkesë prej 12 transponderësh të brezit Ku. Ai bazohet në platformën HummingSat të zhvilluar nga Swissto12 me mbështetjen e Agjencisë Evropiane të Hapësirës.

Kjo kontratë shënon pothuajse 40 vjet që kur Arianespace kreu lëshimin e saj të parë për Intelsat, duke e vendosur satelitin Intelsat 507 në orbitë gjeostacionare në tetor 1983. Megjithatë, tregu për satelitët gjeostacionarë ka ndryshuar ndjeshëm që atëherë. Dikur thelbi i tregut të nisjes komerciale, kërkesa për këta satelitë është ulur vitet e fundit për shkak të rritjes së yjësive me brez të gjerë në orbitën e ulët të Tokës.

Stéphane Israël, CEO i Arianespace, thekson këtë ndryshim të kërkesës, duke deklaruar se tani ka më pak satelitë gjeostacionarë që porositen dhe nuk janë aq të rëndë sa dikur. Pavarësisht nga kjo rënie, kompanitë e lëshimit ende e konsiderojnë tregun e orbitës gjeostacionare tregtare (GEO) si të rëndësishëm. Tory Bruno, CEO i United Launch Alliance, beson se ky treg do të mbetet i qëndrueshëm me rreth 10 lëshime në vit. Tom Ochinero, VP i shitjeve komerciale në SpaceX, gjithashtu thekson rëndësinë e tregut GEO dhe hedh poshtë narrativën e largimit të nisjeve të GEO.

Megjithatë, drejtuesit pranojnë se shtytësi kryesor i kërkesës për nisje tani janë konstelacionet me brez të gjerë. Dizajni i këtyre konstelacioneve kërkon një ritëm të qëndrueshëm lëshimesh, edhe pasi sistemi të përfundojë, pasi satelitët e vjetër zëvendësohen. Izraeli vëren se ndërsa GEO është ende i pranishëm, yjësitë tani janë motori më i fortë për rritje.

Burimet:

– [Artikulli Burim](burim-artikull)

– [Intelsat] (https://www.intelsat.com/)

– [Arianespace] (https://www.arianespace.com/)

– [Swissto12] (http://swissto12.com/)

– [Agjencia Evropiane e Hapësirës] (https://www.esa.int/)