Sateliti i motit Arktik: Përmirësimi i parashikimeve të motit në Arktik

Një mision novator është duke u zhvilluar për të revolucionarizuar parashikimin e motit në Arktik. Sateliti i motit Arktik, i zhvilluar nga Agjencia Evropiane e Hapësirës (ESA), synon të adresojë mungesën e të dhënave për parashikime të sakta afatshkurtra në këtë rajon. Sateliti, i ndërtuar në vetëm 36 muaj përmes qasjes së Hapësirës së Re, tani është transportuar nga OHB në Suedi në Gjermani për një seri testesh vendimtare.

Satelitët tradicionalë në orbitat gjeostacionare dhe polare ofrojnë të dhëna të vlefshme për parashikimin e motit. Megjithatë, monitorimi i Arktikut ka qenë i pamjaftueshëm për shkak të mungesës së dukshmërisë nga satelitët gjeostacionarë. Sateliti i motit Arktik, duke shërbyer si një prototip për konstelacionin e mundshëm EPS-Sterna, synon ta ndryshojë këtë.

Misioni EPS-Sterna parashikon një plejadë prej gjashtë mikrosatelitësh në tre plane orbitale për të siguruar një rrjedhë të vazhdueshme të të dhënave të temperaturës dhe lagështisë nga çdo vend në Tokë. Kjo plejadë do të mundësonte parashikimin e motit me rreze të shkurtër veprimi, ose 'nowcasting' në Arktik, si dhe do të përmirësonte parashikimet globale të motit. Seti prej gjashtë mikrosatelitësh do të rimbushej tre herë.

Përpara se misioni EPS-Sterna të bëhet realitet, prototipi i satelitit të motit Arktik duhet të provojë efektivitetin e tij. Sateliti është i pajisur me një radiometër mikrovalor me skanim të tërthortë me 19 kanale të teknologjisë moderne, i projektuar për të siguruar tinguj të lagështisë dhe temperaturës me rezolucion të lartë të atmosferës në të gjitha kushtet e motit.

Sateliti i është nënshtruar testimit vendimtar, duke përfshirë verifikimin e lidhjeve midis satelitit dhe qendrës së kontrollit të misionit. Tani po i nënshtrohet një fushate testimi mjedisor në IABG në Gjermani, ku do të ekspozohet ndaj dridhjeve të ngritjes, zhurmës dhe kushteve ekstreme të temperaturës të përjetuara në orbitë. Pas përfundimit të këtyre testeve, sateliti do të kthehet në OHB në Suedi për kontrollet përfundimtare përpara se të transportohet në vendin e nisjes së SpaceX në Vandenberg, Kaliforni.

Data e parashikuar e nisjes për satelitin e motit Arktik është 1 qershor 2024, në bordin e një rakete Falcon 9. Nëse është i suksesshëm, ky mision do të shënojë një moment historik të rëndësishëm në përmirësimin e aftësive të parashikimit të motit në Arktik dhe më gjerë.

