Studimi zbulon se njerëzit ndërtuan struktura prej druri gjysmë milioni vjet më parë

Studiuesit nga Universiteti i Liverpulit dhe Universiteti Aberystwyth kanë zbuluar prova se njerëzit po ndërtonin struktura të bëra prej druri gjysmë milioni vjet më parë. Ekipi gërmoi dru të ruajtur mirë në vendin arkeologjik të Ujëvarës Kalambo në Zambia, e cila daton të paktën 476,000 vjet më parë, para evolucionit të Homo sapiens. Shenjat e prera të veglave prej guri në dru japin dëshmi se njerëzit e hershëm i dhanë formë dhe bashkuan dy trungje të mëdhenj për të krijuar një strukturë, ndoshta një platformë ose pjesë të një banese.

Ky zbulim sfidon pikëpamjen mbizotëruese se njerëzit e epokës së gurit ishin nomadë. Rajoni siguronte një burim shumëvjeçar uji dhe një bollëk ushqimi, duke i lejuar këta njerëz të vendoseshin dhe të ndërtonin struktura. Zbulimi i strukturave prej druri tregon se këta njerëz të hershëm zotëronin inteligjencë, imagjinatë dhe aftësi për të krijuar diçka që nuk kishte ekzistuar kurrë më parë.

Ekipi hulumtues përdori teknika të reja të datimit të luminescencës për të përcaktuar moshën e gjetjeve. Duke analizuar herën e fundit që mineralet në rërën përreth u ekspozuan ndaj dritës së diellit, studiuesit ishin në gjendje ta vendosnin drurin në një moshë prej gjysmë milioni vjetësh. Kjo metodë e re e takimit ka implikime të rëndësishme për të kuptuar evolucionin njerëzor dhe lejon që të datojmë më tej në kohë.

Zona Kalambo Falls, e vendosur në lumin Kalambo, shtrihet në kufirin e Zambisë dhe Rajonin Rukwa të Tanzanisë. Është i njohur për rëndësinë e tij arkeologjike dhe është nominuar për t'u përfshirë në listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s. Gjetjet e fundit theksojnë rëndësinë e vendit dhe studiuesit argumentojnë për njohjen e tij si një sit i Trashëgimisë Botërore të Kombeve të Bashkuara.

Ky hulumtim është pjesë e projektit më të gjerë "Rrënjët e thella të njerëzimit", financuar nga Këshilli i Kërkimeve të Arteve dhe Shkencave Humane në Mbretërinë e Bashkuar. Ai synon të hetojë se si u zhvillua teknologjia njerëzore në Epokën e Gurit. Projekti përfshin bashkëpunimin me Komisionin Kombëtar të Ruajtjes së Trashëgimisë së Zambisë, Muzeun Livingstone, Muzeun Moto Moto dhe Muzeun Kombëtar në Lusaka. Studiuesit parashikojnë që zbulime të mëtejshme emocionuese do të dalin nga rëra e mbytur me ujë të zonës Kalambo Falls.