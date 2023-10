Arkeologët zbulojnë “Orbët e Artë” në tunelin Maya

By

Arkeologët që punojnë në ish-zemrën e Majave kanë bërë një zbulim të paprecedentë – dy “rruzulla të arta” të gjetura brenda një tuneli të fshehur më parë. Grykat, të bëra prej balte të mbështjellë me një film ari, u gjetën në një tunel anësor nën Tempullin e Gjarprit me Pupla në Meksikë. Muret e tunelit ishin gjithashtu të mbuluara me një substancë ari, duke i bërë studiuesit të besonin se hapësira i shërbente një qëllimi të shenjtë ritual. Disa studiues spekulojnë se muret ishin projektuar për të imituar kozmosin dhe për t'u dhënë Majave një hapësirë ​​për të studiuar qiellin e natës.

Veçanërisht, kalendari Maya është shumë i kalibruar për parametrat orbitalë të planetëve në sistemin tonë diellor, veçanërisht planetët e brendshëm. Majat ishin veçanërisht të magjepsur nga orbita e Marsit, siç tregohet në Kodikun e Dresdenit, tregimi më i vjetër i shkruar i njohur nga Amerika. Kodiku tregon Majat duke gjurmuar dhe përshkruar kalendarin e tyre në lidhje me lëvizjen e Marsit nëpër qiell.

Grykat e arta mund të kenë luajtur një rol të rëndësishëm në studimin e planetit të Kuq nga Maya, duke i ndihmuar ata në kuptimin e tyre gjithëpërfshirës të qiellit të natës. Edhe pse qëllimi i tyre i saktë është ende i pasigurt, zbulimi i këtyre rruzulleve ofron dëshmi të mëtejshme të njohurive të avancuara shkencore të Majave dhe të kuptuarit e tyre të pashembullt të trupave qiellorë.

Burimet:

– Artikulli burimor: [Fut URL-në e artikullit burim]

– Përkufizimi i qytetërimit Maya: [Fut përkufizimin e qytetërimit Maya]

– Përkufizimi i Teotihuacan: [Fut përkufizimin e Teotihuacan]

– Përkufizimi i periudhës sinodike: [Fut përkufizimin e periudhës sinodike]

– Përkufizimi i Kodikut të Dresdenit: [Vendosni përkufizimin e Kodikut të Dresdenit]