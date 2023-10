Asteroidi i sapo zbuluar do të kalojë nga afër Tokën

Vitet e fundit, është pranuar gjerësisht se një përplasje asteroidi ishte shkaku më i mundshëm i zhdukjes së dinosaurëve. Hipoteza Alvarez, teoria mbizotëruese që shpjegon këtë ngjarje të zhdukjes, sugjeron që një asteroid u përplas me Tokën afërsisht 65 milionë vjet më parë, duke çuar në zhdukjen e llojeve të shumta të dinosaurëve. Provat mbështetëse për këtë teori përfshijnë zbulimin e kraterit të ndikimit, i njohur si krateri Chicxulub, i vendosur nën gadishullin Jukatan të Meksikës. Sipas hipotezës, përplasja e asteroidit do të kishte shkaktuar valë masive baticore dhe do të krijonte një krater të gjerë 140 km. Mbeturinat do të ishin hedhur në hapësirë, duke mbuluar Tokën në një skenar bërthamor të ngjashëm me dimrin, duke rezultuar në fund të fundit në vdekjen e dinosaurëve.

Në një zhvillim të fundit, Zyra e Koordinimit të Mbrojtjes së NASA-s (PDCO), përgjegjëse për monitorimin e Objekteve Pranë Tokës (NEOs), ka hedhur dritë mbi një asteroid që pritet të kalojë afër Tokës sot. I përcaktuar si Asteroid 2023 UH nga Qendra e NASA-s për Studimet e Objekteve Afër Tokës (CNEOS), ky shkëmb parashikohet të afrohet deri në 2.5 milionë kilometra nga planeti ynë më 20 tetor. Aktualisht, ai po lëviz drejt Tokës me një shpejtësi prej afërsisht 39,932 kilometra në orë, thjesht e turpëruar nga shpejtësia e një rakete balistike ndërkontinentale (ICBM).

I përket grupit Apollo të Asteroidëve Pranë Tokës, Asteroidi 2023 UH është pjesë e një klase të shkëmbinjve hapësinorë që kryqëzohen me orbitën e Tokës dhe kanë akse gjysmë të mëdha më të mëdha se ato të Tokës. Këta asteroidë u emëruan sipas asteroidit kolosal të 1862 Apollo, i zbuluar për herë të parë nga astronomi gjerman Karl Reinmuth në vitet 1930.

NASA ka dhënë gjithashtu informacion në lidhje me madhësinë e Asteroidit 2023 UH, duke deklaruar se ai nuk mund të klasifikohet si një "Asteroid potencialisht i rrezikshëm" për shkak të madhësisë së tij relativisht të vogël. Me një gjerësi midis 52 dhe 118 këmbëve, ky asteroid është i krahasueshëm në madhësi me një avion.

Për më tepër, dy asteroidë të tjerë, Asteroid 2023 TK15 dhe Asteroid 2020 UR, pritet gjithashtu të kalojnë pranë Tokës sot, duke iu bashkuar Asteroidit 2023 UH në afrimin e tij të ngushtë.

