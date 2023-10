Mikrobet që mbijetojnë në minerale mund të mbajnë të dhëna për historinë e Tokës

By

Shkencëtarët kanë bërë një zbulim magjepsës rreth mikroorganizmave të lashtë të quajtur metanogjenë, të cilët mund të hedhin dritë mbi historinë e Tokës. Metanogjenët janë organizma unikë që nuk përdorin rrezet e diellit për energji dhe janë të ndjeshëm ndaj oksigjenit. Ata e marrin energjinë e tyre duke thyer shkëmbinj dhe minerale në mjedisin e tyre, duke prodhuar metan në proces.

Reduktimi i metanit dhe rritja e oksigjenit në atmosferën e Tokës rreth 2.4 miliardë vjet më parë i ka habitur shkencëtarët për vite me radhë. Bashkëautori i studimit, Eric Boyd, shpjegon se kjo përkoi me një ulje të popullatave të metanogjenit. Një teori sugjeron se metanogjenët u përballën me një konkurrencë të shtuar për burime nga organizmat e tjerë, duke shkaktuar rënien e numrit të tyre. Një teori tjetër propozon se ndryshimet në modelet vullkanike çuan në një ulje të nikelit të disponueshëm, i cili është thelbësor për mbijetesën e metanogjenëve.

Megjithatë, hulumtimi i fundit zbuloi se metanogjenët e varur nga nikeli mund të mbijetojnë me sasi shumë më të ulëta të nikelit sesa besohej më parë. Këta mikroorganizma kanë aftësinë të ruajnë dhe grumbullojnë nikelin brenda vetes, duke mundësuar mbijetesën e tyre edhe në mjedise ku nikeli është i pakët.

Për të kuptuar këtë proces, ekipi i Boyd rriti metanogjenët në sasi të ndryshme nikeli dhe vëzhgoi reagimin e tyre. Duke matur sasinë e metanit të prodhuar, ata vlerësuan shkallën e rritjes dhe mbijetesës së metanogjenëve. Duke përdorur teknika spektroskopike, ata ishin në gjendje të përcaktonin sasinë e nikelit të ruajtur në qeliza.

Implikimet e këtij studimi shtrihen përtej sferës shkencore. Boyd beson se një kuptim më i thellë i këtij procesi të biominimit mund të çojë në zhvillimin e teknologjive të minierave me më pak ndikim mjedisor. Ai nënvizon tre aspekte kryesore të hulumtimit: zbulimin se qelizat mund të marrin nikel nga mineralet, aftësinë e metanogjenëve për të lulëzuar me përqendrime të ulëta të nikelit dhe aftësinë e tyre për ta grumbulluar atë për përdorim në të ardhmen.

Ky hulumtim jo vetëm që ofron njohuri se si lindi jeta në Tokë, por gjithashtu ofron të dhëna për krijimin e një mjedisi të banueshëm për forma të tjera të jetës. Duke zbuluar misteret e mbijetesës së metanogjenit, shkencëtarët janë një hap më afër kuptimit të historisë së lashtë të planetit tonë.

