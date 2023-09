Fosilet e reja zbulojnë njohuri mbi kolonizimin e tokës nga cianobakteret

Rindërtimet e detajuara 3D të fosileve të zbuluara në Skoci po hedhin dritë mbi mënyrën se si jeta mikrobike ndikoi në ekosistemet e hershme tokësore. Fosilet i përkasin një lloji cianobakteresh të quajtur Langiella scourfieldii, e cila lulëzoi midis bimëve të hershme tokësore mbi 400 milionë vjet më parë në periudhën e hershme Devoniane. Sipas një studimi të publikuar në iScience, këto fosile janë shembulli më i vjetër i njohur i cianobaktereve të familjes Hapalosiphonaceae që kanë kolonizuar tokën.

Cianobakteret, një grup mikroorganizmash të lashtë, luajtën një rol vendimtar në formimin e jetës në Tokë. Ato janë të dokumentuara mirë në shkëmbinjtë detarë, por të kuptuarit e kolonizimit të tyre të tokës është ende një temë studimi. Cianobakteret gjenden në mjedise të ndryshme, duke përfshirë oqeanet, ujërat e ëmbla, tokën e lagësht dhe madje edhe shkëmbinjtë e Antarktidës. Ata angazhohen në fotosintezë, të ngjashme me bimët, dhe janë të njohur për lulëzimin e tyre të gjerë që i kthejnë sipërfaqet e ujit blu-jeshile.

Në Devonianin e Hershëm, cianobakteret përmbushnin të njëjtat funksione ekologjike si sot. Ato ishin të rëndësishme për fotosintezën dhe shërbyen si burim ushqimi për organizmat e tjerë. Këta mikroorganizma ka të ngjarë të kenë origjinën në mjediset e ujërave të ëmbla dhe filluan të kolonizojnë tokën herët në historinë e tyre, duke konkurruar potencialisht me bimët e hershme për hapësirë.

Zbulimi i fosileve Langiella scourfieldii u bë i mundur nga mikroskopët modernë 3D. Këto fosile, së bashku me ato të gjetura në vitin 1959, u konfirmua se ishin të së njëjtës specie. Prania e "degëzimit të vërtetë" në këto fosile, një model karakteristik i rritjes së cianobaktereve, konfirmoi praninë e tyre në ekosistemin e hershëm të Devonit.

Peizazhi i hershëm i Devonian në Aberdeenshire, ku u gjetën fosilet, do të dukej shumë ndryshe nga sot. Skocia ishte e vendosur afër Ekuatorit, duke përjetuar një klimë tropikale në subtropikale. Rhynie Chert, zona fosile, përbëhej nga rrafshnaltë ranore me pellgje të cekëta me ujë të ëmbël deri në ujë të njelmët. Aktiviteti vullkanik dhe burimet e nxehta e bënë zonën të ngjashme me Parkun Kombëtar të sotëm Yellowstone. Biodiversiteti në këtë periudhë u përqendrua kryesisht rreth shkëmbinjve të lagësht pranë pishinave me ujë, të mbuluar me dyshekë mikrobialë të përbërë nga baktere, alga dhe kërpudha.

Ky hulumtim zgjeron të kuptuarit tonë se si cianobakteret kolonizuan tokën dhe hedhin dritë mbi ndërveprimet midis jetës mikrobike dhe ekosistemeve të hershme tokësore.

