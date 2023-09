Jupiteri pret një vizitor të pazakontë

Përmbledhje: Jupiteri është vizituar së fundmi nga një objekt qiellor intrigues që ka tërhequr vëmendjen e shkencëtarëve dhe astronomëve. Ky artikull diskuton ardhjen e të ftuarit, rëndësinë e tij dhe vëzhgimet e bëra deri tani.

Jupiteri, planeti më i madh në sistemin tonë diellor, ka pasur një vizitë të veçantë nga një objekt që besohet të ketë origjinën nga jashtë sistemit tonë diellor. Ky mysafir, i njohur si një objekt ndëryjor, u ofron shkencëtarëve një mundësi të rrallë për të studiuar një trup qiellor që ka udhëtuar nga një sistem tjetër yjor.

Objektet ndëryjore janë objekte që kanë origjinën nga jashtë sistemit tonë diellor dhe hyjnë në rajonin tonë të hapësirës. Ato janë me interes të madh për astronomët sepse ofrojnë njohuri mbi formimin dhe përbërjen e objekteve në sistemet e tjera yjore. Objekti i parë ndëryjor i zbuluar, i quajtur 'Oumuamua, bëri bujë në komunitetin shkencor në vitin 2017. Tani, duket se Jupiteri ka pritur vizitorin e tij ndëryjor.

Shkencëtarët kanë mundur të vëzhgojnë këtë objekt të pazakontë pranë Jupiterit duke përdorur teleskopë me bazë tokësore. Ata kanë përcaktuar se është një objekt i ngjashëm me kometën me një formë shumë të zgjatur. Kjo formë e zgjatur është e ngjashme me atë të 'Oumuamua, duke sugjeruar se objektet ndëryjore mund të kenë forma dhe forma të ndryshme.

Studimi i objekteve ndëryjore mund t'i ndihmojë shkencëtarët të kuptojnë më mirë mjedisin dhe kushtet në sistemet e tjera yjore. Duke ekzaminuar përbërjen e këtyre objekteve, studiuesit mund të mbledhin informacion rreth materialeve që ekzistojnë përtej sistemit tonë diellor. Për më tepër, studimi i rrugës dhe trajektores së objekteve ndëryjore mund të sigurojë njohuri mbi origjinën e tyre dhe forcat që drejtojnë lëvizjen e tyre nëpër hapësirë.

Megjithëse origjina e saktë e këtij objekti ndëryjor është ende e panjohur, shkencëtarët janë të ngazëllyer për mundësinë për ta studiuar më tej dhe për të zbuluar zbulime të reja rreth universit tonë. Duke vëzhguar dhe analizuar me kujdes këta vizitorë të rrallë, shkencëtarët ndërmarrin hapa drejt zbulimit të mistereve të kozmosit.

Burimet:

– NASA

- KJO

– Amy Simon (NASA-GSFC)

– Michael H. Wong (UC Berkeley)

- Joseph DePasquale (STScI)