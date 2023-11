Kimisti robotik: Zhbllokimi i prodhimit të oksigjenit nga papastërtitë marsiane

Ndërsa mundësitë e robotëve dhe inteligjencës artificiale vazhdojnë të ripërcaktojnë kufijtë e eksplorimit njerëzor, një përparim në prodhimin e oksigjenit na ka sjellë një hap më afër mbajtjes së jetës në planetë të tjerë. Një ekip studiuesish në Universitetin e Shkencës dhe Teknologjisë të Kinës kanë zhvilluar një robot kimist inteligjent artificial, i aftë për të nxjerrë oksigjen nga materialet marsiane.

Ndërsa ideja e përdorimit të burimeve lokale për misionet hapësinore ka fituar tërheqje vitet e fundit, aftësia për të prodhuar burime jetike si oksigjeni në vend do të reduktonte ndjeshëm sfidat logjistike të misioneve të ardhshme. Roboti, që i ngjan një kutie të madhe me një krah robotik, ishte pajisur me meteorite marsiane dhe kompozime që imitojnë sipërfaqen marsiane. Me ndërveprim minimal njerëzor, kimisti i fuqizuar nga AI përdori acid dhe alkali për të zbërthyer mineralin marsian dhe për të analizuar përbërjen e tij.

Ashtu si një mjeshtër kuzhinier që punon me përbërës të kufizuar, kimisti robot më pas kërkoi nëpër 3.7 milionë kombinime mahnitëse të mundshme për të gjetur katalizatorin optimal për një reagim të evolucionit të oksigjenit. Ky katalizator do të çlironte oksigjen nga uji, një element thelbësor për mbijetesën e njeriut. I gjithë procesi, nga përgatitja e materialit marsian deri te testimi dhe sintetizimi i formulës optimale, u përfundua në mënyrë autonome nga kimisti robotik.

Në studimin e tyre të botuar në revistën Nature Synthesis, ekipi vlerësoi se një metër katror i vetëm papastërtie marsiane mund të prodhojë afërsisht 60 gram oksigjen në orë duke përdorur kimistin e tyre robot. Ky zhvillim i ri plotëson Eksperimentin e Shfrytëzimit të Burimeve In-Situ të Oksigjenit të NASA-s (MOXIE), i cili ka prodhuar me sukses oksigjen nga ajri marsian në bordin e roverit Perseverance.

Implikimet e këtij zbulimi shtrihen përtej prodhimit të oksigjenit. Sistemi robotik i kimistit ka potencialin për të zhbllokuar krijimin e katalizatorëve dhe komponimeve të ndryshme duke përdorur burime të disponueshme në vend. Aftësia e tij për të gjetur një rrugë kimike drejt çdo përbërësi të synuar jo vetëm që ofron zgjidhje për ruajtjen e jetës njerëzore në Mars, por shtyn kufijtë e sintezës kimike në mjedise të largëta dhe me burime të kufizuara.

Ndërsa koncepti i kimistëve robotikë artificialisht inteligjentë që zhbllokojnë sekretet e burimeve jashtëtokësore na afron të bëhemi një specie shumëplanetare, ne nuk mund të injorojmë tregimet paralajmëruese të ngulitura në fantashkencë. Ndërsa nisim këtë udhëtim emocionues, duhet të qëndrojmë vigjilentë dhe të sigurojmë që shokët tanë robotikë të ruajnë rolin e tyre si ndihmës ndihmës në vend që të kthehen kundër nesh.

Pyetjet e bëra më shpesh

Pse është e rëndësishme aftësia për të prodhuar oksigjen në Mars?

Prodhimi i oksigjenit në Mars do të eliminonte nevojën për ta transportuar atë nga Toka, duke reduktuar koston dhe sfidat logjistike të misioneve njerëzore në planet. Ai gjithashtu do të siguronte një burim jetik për ruajtjen e pranisë njerëzore në Mars duke mundësuar ajrin e frymëmarrjes dhe duke shërbyer potencialisht si një shtytës për raketat.

Si e nxjerr kimisti robotik oksigjen nga papastërtitë marsiane?

Kimisti robot analizon mineralin marsian për të përcaktuar përbërjen e tij dhe më pas kërkon për një katalizator që mund të shkaktojë një reagim të evolucionit të oksigjenit nga uji. Duke zbërthyer papastërtitë marsiane dhe duke shfrytëzuar burimet lokale, roboti prodhon në mënyrë autonome oksigjen.

Cilat janë implikimet e aftësive të kimistit robotik?

Përveç prodhimit të oksigjenit, aftësia e kimistit robotik për të gjetur shtigje kimike dhe për të krijuar komponime të ndryshme duke përdorur burimet lokale hap mundësi për sintezë kimike në mjedise të largëta dhe me burime të kufizuara. Mund të revolucionarizojë mënyrën se si i qasemi përdorimit të burimeve në eksplorimin e hapësirës.

Çfarë eksperimentesh të tjera po kryhen për të prodhuar oksigjen në Mars?

Arritja e kimistit robotik plotësohet nga Eksperimenti i Përdorimit të Burimeve In-Situ të Oksigjenit të NASA-s (MOXIE), i cili tashmë ka prodhuar me sukses oksigjen nga ajri marsian. Këto përparime në mjetet e prodhimit të oksigjenit kontribuojnë në të kuptuarit tonë të përdorimit të burimeve në Mars dhe hapin rrugën për misionet e ardhshme njerëzore në Planetin e Kuq.