Kometa kriovolkanike që po shkon drejt tokës: 12P/Pons-Brooks

Një kometë masive kriovolkanike e njohur si 12P/Pons-Brooks aktualisht po bën rrugën drejt Tokës. Kjo kometë, tre herë më e madhe se mali Everest, shpërtheu së fundmi më 5 tetor, duke shënuar shpërthimin e saj të dytë në katër muajt e fundit.

Ajo që e bën unike këtë kometë është përbërja e saj. Sipas Dailymail, 12P/Pons-Brooks përbëhet nga akulli, pluhuri dhe gazet, të cilat krijojnë një fenomen të ngjashëm me karbonizimin në një shishe pijesh me gaz. Bërthama e fortë e kometës vlerësohet të ketë një diametër prej 18.6 milje (30 km), dhe kur nxehet nga dielli, presioni rritet brenda derisa të ndodhë një shpërthim, duke lëshuar mbeturina të ngrira përmes thyerjeve në guaskën e bërthamës.

Gjatë shpërthimit më të fundit, vëzhguesit vunë re se koma, reja e gazit që rrethonte bërthamën, dukej se kishte "brirë". Arsyeja e saktë për këtë formë si bri është ende e panjohur, por ekspertët besojnë se mund të jetë për shkak të formës së veçantë të kanalit kriovolkanik dhe një lloj bllokimi që shkakton nxjerrjen e materialit në një model unik rrjedhjeje. Disa madje e kanë krahasuar pamjen e kometës me anijen kozmike Millennium Falcon nga Star Wars.

Pavarësisht trajektores dhe formës së saj të frikshme, nuk ka asnjë kërcënim të menjëhershëm të një "ndikimi të thellë" nga 12P/Pons-Brooks. Kometa nuk do të jetë e dukshme me sy të lirë derisa të kalojë afër Tokës në vitin 2024 dhe nuk do të kthehet në afërsi tonë deri në vitin 2095. Megjithatë, nëse kometa vazhdon të shpërthejë, ajo mund të tërheqë më shumë vëmendje në vitet e ardhshme.

12P/Pons-Brooks është një nga 20 kometat e njohura me vullkane akulli aktive dhe u identifikua për herë të parë nga Jean-Louis Pons në korrik 1812.

Burimet:

– Dailymail

– New York Post

– Arkivi i Motit Hapësinor