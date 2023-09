Imazhe në pasqyrë: Studiuesit vëzhgojnë Unazat e Alice në laborator

Studiuesit në SHBA dhe Finlandë kanë vëzhguar unazat e Alice në laborator për herë të parë. Unazat e Alice janë vorbulla si unazë që rrotullojnë ngarkesat e çdo monopoli që kalon nëpër to, të frymëzuara nga portali i ngjashëm me pasqyrën në romanin e Lewis Carroll "Përmes xhamit". Eksperimenti përdori atome ultra të ftohta dhe mund të ofronte njohuri mbi proceset themelore në fizikën e grimcave dhe kozmologjinë.

Zbulimi i ekipit kombinoi dy linja kërkimesh që dolën afërsisht 35 vjet më parë. Një linjë kërkimi përfshin vargjet kozmike, të cilat janë defekte hipotetike 1D në hapësirë-kohë. Këto vargje mund të kenë potencialisht implikime të thella për kozmologjinë, pasi ato mund ta kthejnë materien në antimaterie. Nëse do të ekzistojnë vargjet kozmike, ato do të njiheshin si vargjet e Alices.

Linja e dytë e kërkimit përqendrohet në monopolet, të cilat janë pika singulare të ngarkesës në hapësirë. Monopolet dhe vargjet mund të mbajnë ngarkesa topologjike të konservuara, të cilat mund të jenë ngarkesa me ngjyra magnetike, elektrike ose kuarke. Në vitet 1980, studiuesit kuptuan se monopolet mund të deformoheshin në një strukturë si unazë të quajtur unazë Alice kur vëzhgoheshin nga afër.

Një veti intriguese e një unaze Alice është se nëse një tjetër monopol kalon nga mesi i saj, monopoli do të shndërrohej në një antigrimcë. Kjo tregon një univers të pasqyruar ku antimateria dominon mbi materien.

Në vitin 2015, një zbulim ndodhi kur studiuesit krijuan një monopol në një kondensatë Bose-Einstein, një gaz me atome rubidiumi të ftohur afër zeros absolute. Studimi i fundit kombinoi teknikat eksperimentale me metodat e simulimit për të vëzhguar evolucionin kohor të monopoleve në një kondensatë. Studiuesit zbuluan se monopolet zbërthehen në unaza Alice dhe ata ishin në gjendje të vëzhgonin drejtpërdrejt disa veçori të unazave të Alice-s ndërsa monopoli evoluonte.

Këto gjetje kanë implikime për të kuptuarit tonë të lëngjeve kuantike, duke sugjeruar që strukturat që konvertojnë lëndën në antimaterie mund të shfaqen spontanisht në kushte specifike. Studiuesit shpresojnë se eksperimenti i tyre mund të ofrojë një platformë të vlefshme për eksplorimin e proceseve themelore në univers.

Burimi: Nature Communications

Përkufizime:

– Unazat e Alices: vorbulla në formë unaze që rrokullisin ngarkesat e monopoleve që kalojnë nëpër to, frymëzuar nga portali si pasqyrë në “Through the Looking Glass”

– Monopolet: pikat singulare të ngarkesës në hapësirë

– Vargjet kozmike: defekte hipotetike 1D në hapësirë-kohë me implikime potencialisht të thella për kozmologjinë

