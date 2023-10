Agronomët zbulojnë terapinë hormonale dhe zeoliti mund t'i mbrojë bimët nga metalet e rënda

Një studim i fundit i kryer nga agronomët në Universitetin RUDN ka zbuluar se hormoni melatonin dhe zeoliti mineral mund të ndihmojnë në zbutjen e efekteve të rrezikshme të metaleve të rënda në bimë. Studiuesit zbuluan se melatonin mbron qelizat bimore nga shkatërrimi i shkaktuar nga kadmiumi, ndërsa zeoliti rrit disponueshmërinë e lëndëve ushqyese dhe parandalon thithjen e metaleve të rrezikshme nga bimët.

Përqendrimi i metaleve të rënda, si kadmiumi, në filizat e bimëve është rritur në mënyrë të vazhdueshme dhe përbën rrezik si për bujqësinë ashtu edhe për shëndetin e njeriut. Kadmiumi, një ndotës kryesor, hyn në tokë përmes mbetjeve industriale dhe bujqësore. Ai prish metabolizmin e azotit dhe karbohidrateve në bimë dhe dëmton membranat qelizore, duke çuar në ndotjen e tokave bujqësore dhe pyjore.

Agronomët kryen eksperimente duke përdorur bambu si shembull. Ata rritën bambu në tokë me nivele të ndryshme të ndotjes me kadmium dhe spërkatën bimët me sasi të ndryshme melatonine dhe zeoliti. Rezultatet treguan se të dyja substancat neutralizuan ndotjen me kadmium në bambu dhe rritën përmbajtjen e lëndëve ushqyese në tokë.

Doza optimale e suplementeve u zbulua të ishte 150 mikromole melatonin dhe 15 gram zeolit. Ky kombinim përmirësoi sistemin antioksidues të bimëve, uli efektet e dëmshme të kadmiumit dhe rriti disponueshmërinë e lëndëve ushqyese thelbësore. Zeoliti imobilizoi kadmiumin në tokë, duke reduktuar akumulimin e tij në bambu, ndërsa melatonina mbronte qelizat bimore duke rregulluar përshkueshmërinë dhe duke rritur aktivitetin antioksidues.

Në përgjithësi, gjetjet e këtij studimi demonstrojnë potencialin e terapisë hormonale dhe zeolitit si metoda efektive për mbrojtjen e bimëve nga kontaminimi me metale të rënda. Nevojiten kërkime të mëtejshme për të eksploruar aplikimin e tyre në specie të ndryshme bimore dhe kushte mjedisore.

Burimi:

Abolghassem Emamverdian et al, Bashkë-aplikimi i melatoninës dhe zeolitit rrit tolerancën e bambusë nën kadmium duke rritur kapacitetin antioksidues, akumulimin e osmoliteve, disponueshmërinë e lëndëve ushqyese të bimëve dhe zvogëlimin e përthithjes së kadmiumit, Scientia Horticulturae (2023). DOI: 10.1016/j.scienta.2023.112433