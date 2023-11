Plani ambicioz i Indisë: Misioni Chandrayaan-4 për të kthyer mostrat hënore

India po i kushton vëmendje rajonit polar jugor hënor si pjesë e planit të saj ambicioz për të rikthyer mostrat nga hëna. Organizata Indiane e Kërkimit Hapësinor (ISRO) aktualisht po zhvillon misionin Chandrayaan-4, i cili do të përbëhet nga katër module në dy lëshime.

Hapi fillestar përfshin dërgimin e një zbarkuesi dhe një "ngjitës" në sipërfaqen e hënës për të mbledhur mostra. Vendndodhja e synuar për këtë koleksion është afër vendit të uljes së anijes hapësinore Chandrayaan-3, e cila ndodhet në rajonin e polit jugor hënor. Shkencëtarët janë veçanërisht të interesuar në këtë zonë për shkak të pranisë së akullit të ujit, i cili potencialisht mund të përdoret për mbështetjen e jetës dhe karburantin e raketave.

Pasi të mblidhen mostrat, moduli ngjitës do të nisë nga sipërfaqja e hënës dhe do t'i transferojë mostrat në një modul rihyrjeje. Ndërkohë, një modul transferimi dhe moduli i rihyrjes do të mbeten në orbitën hënore. Këto module më pas do të kthehen në Tokë, duke mbajtur në mënyrë të sigurt mostrat hënore.

"Ky mision është shumë ambicioz," thotë Nilesh Desai, drejtor i Qendrës së Aplikimit Hapësinor në Ahmedabad. Pritet që ky mision të realizohet brenda pesë deri në shtatë vitet e ardhshme, duke treguar vendosmërinë e Indisë për të arritur piketa të reja në eksplorimin e hapësirës.

Burimet: India Times (www.indiatimes.com)