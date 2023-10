By

Studiuesit nga Ludwig Oxford kanë bërë një zbulim të rëndësishëm në lidhje me faktorin e transkriptimit të lidhur me mikroftalminë (MITF) dhe mënyrën se si ai rregullon gjenet e tij të synuara. MITF luan një rol kritik në zhvillimin e qelizave të pigmentit dhe shoqërohet gjithashtu me melanomën, një lloj kanceri të lëkurës. Gjetjet e këtij studimi, të botuara në Nature Communications, zbulojnë njohuri kryesore në mekanizmat që qëndrojnë pas kontrollit të MITF mbi shprehjen e gjeneve.

Studiuesit, të udhëhequr nga Pakavarin Louphrasitthiphol dhe Colin Goding, zbuluan se acetilimi i një mbetjeje specifike lizine, K206, pengon aftësinë e MITF për t'u lidhur me elementët e ADN-së që lidhen me diferencimin. Acetilimi ndryshon preferencat e MITF për lidhjen e ADN-së duke modifikuar proteinat CBP/p300. Ky zbulim ofron njohuri të vlefshme për patologjinë e sindromës Waardenburg, një çrregullim gjenetik i karakterizuar nga defekte pigmentimi të lidhura me një mutacion në K206.

Një tjetër vëzhgim i dukshëm nga studimi është se mbi 40% e molekulave MITF në bërthamë mbeten të lidhura fort me ADN-në, me kohë qëndrimi të zgjatur prej mbi 100 sekonda. Kjo kohëzgjatje e zgjatur e lidhjes sugjeron që MITF mund të ketë një rol në krijimin dhe ruajtjen e strukturave specifike të kromatinës në melanocite, të ngjashme me rregullatorët e tjerë të transkriptimit të përfshirë në organizimin e kromatinës.

Kuptimi i mekanizmave që rregullojnë selektivitetin e objektivit të MITF dhe lidhjen e ADN-së është thelbësor për të kuptuar zhvillimin e melanomës dhe për të udhëhequr strategjitë terapeutike të ardhshme. Hulumtimi i mëtejshëm në këtë fushë mund të fokusohet në eksplorimin e ndërveprimeve të sakta molekulare të përfshira në lidhjen dhe acetilimin e ADN-së së MITF, si dhe në hetimin e kontributit të faktorëve të tjerë në selektivitetin e tij të synuar. Një njohuri e tillë mund të hapë rrugën për ndërhyrje të synuara në trajtimin e melanomës, si dhe sëmundje të tjera që lidhen me zhvillimin e qelizave të pigmentit.

Burimi: Nature Communications (2023) DOI: 10.1038/s41467-023-41793-7