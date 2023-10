Analizimi i sjelljes së valëve në media që ndryshojnë në kohë

Një studim i fundit i kryer nga studiues nga Universiteti i Finlandës Lindore dhe Universiteti Tampere ka eksploruar sjelljen e valëve në mediat që ndryshojnë nga koha. Duke marrë parasysh se shpejtësia e një valë mund të ndryshojë me kalimin e kohës, studiuesit zhvilluan atë që ata e quajnë një ekuacion të valës përshpejtuese. Ky ekuacion merr parasysh efektet relativiste dhe ka implikime për fenomene të ndryshme.

Në studimin e tyre, studiuesit zbuluan se ekuacioni i valës përshpejtuese lejon zgjidhje vetëm kur koha rrjedh përpara, duke vendosur një drejtim të përcaktuar mirë të kohës ose një "shigjete kohe". Ndërsa drejtimi i kohës shpesh përcaktohet nga rritja e entropisë, ky hulumtim tregon se edhe në nivelin e grimcave të vetme, ekziston një drejtim fiks i kohës.

Korniza e paraqitur në studim zgjidh gjithashtu debatin e gjatë të njohur si polemika Abraham-Minkowski. Ai trajton pyetjen se çfarë ndodh me momentin e dritës kur ajo hyn në një medium. Studiuesit zbuluan se, sipas këndvështrimit të valës, nuk ka asnjë ndryshim në moment.

Për më tepër, ekuacioni i valës përshpejtuese lejon modelimin analitik të valëve në materiale që ndryshojnë në kohë. Kjo është veçanërisht e vlefshme pasi mundëson studimin e situatave që më parë ishin të aksesueshme vetëm përmes simulimeve numerike. Hulumtimi gjithashtu ofron njohuri për fenomene të tilla si sjellja e valëve në kristalet e çrregullta të kohës fotonike, ku ruajtja e energjisë shkelet lokalisht për shkak të hapësirës-kohës së lakuar të përjetuar nga vala.

Ky studim ka implikime të rëndësishme për fusha të ndryshme, duke përfshirë efektet e përditshme optike, testet laboratorike të relativitetit të përgjithshëm dhe fitimin e një kuptimi më të thellë të drejtimit të preferuar të kohës.

Burimet:

– Matias Koivurova et al, “Time-varying media, relativity, and the arrow of time”, Optica.

– Universiteti i Finlandës Lindore