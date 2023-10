Rezonatorët akustikë me shumicë mundësojnë matjen e saktë të energjisë akustike

Studiuesit nga Universiteti i Harvardit dhe Universiteti Purdue kanë zhvilluar një strategji për të kontrolluar dhe lexuar vendet e lira të silikonit brenda rezonatorëve akustikë të përbërë nga karabit silikoni 4H (SiC). Këta rezonatorë, të cilët amplifikojnë ose filtrojnë valët akustike, kanë aplikime të ndryshme duke përfshirë telekomunikimin RF dhe teknologjitë kuantike. Megjithatë, matja e saktë e energjisë akustike të ruajtur në to me kalimin e kohës ka qenë një sfidë. Strategjia e studiuesve përfshin akordimin e frekuencave të absorbuara ose të përforcuara nga defektet në rezonator. Ata përdorën një pajisje të quajtur një rezonator akustik me mbiton anësor (LOBAR), i bërë nga 4H SiC, për të demonstruar kontrollin spin-akustik të vendeve të lira të silikonit. Ata kryen një analizë të spektrit të frekuencës dhe përdorën leximin optik për të vizualizuar mënyrën e rezonancës së pajisjes. Matja jo-invazive lejon karakterizimin e saktë të vetive akustike të sistemeve mikroelektromekanike. Ky hulumtim hap mundësi të reja për fabrikimin e pajisjeve të besueshme dhe me performancë të lartë të përpunimit të sinjalit.

Rezonatorët akustikë me shumicë janë struktura që amplifikojnë ose filtrojnë valët akustike dhe kanë aplikime në telekomunikacionin RF dhe teknologjitë kuantike.

Burimi: Nature Electronics (DOI: 10.1038/s41928-023-01029-4)