Mikroskopia e zgjerimit: Përparimi i rezolucionit të mikroskopëve të dritës

Mikroskopët që përdorin lente xhami dhe dritë kanë qenë një gur themeli i kërkimit laboratorik për shekuj. Megjithëse ekzistojnë pajisje më të fuqishme si mikroskopët elektronikë, kostoja e tyre e lartë dhe kërkesat e mirëmbajtjes i bëjnë ato jopraktike për shumicën e laboratorëve. Si rezultat, mikroskopët konfokalë, të cilët përdorin dritën dhe thjerrëzat për të zmadhuar objektet, janë opsioni i preferuar për shumë studiues. Sidoqoftë, këta mikroskopë përballen me kufizime kur bëhet fjalë për zgjidhjen e objekteve afër gjatësisë valore të dritës së përdorur, duke çuar në shtrembërim të imazhit përmes difraksionit.

Mikroorganizmat si bakteret, kërpudhat dhe viruset bien brenda këtij intervali madhësie, duke paraqitur sfida për mikrobiologët dhe patologët që kërkojnë t'i studiojnë dhe diagnostikojnë ato. Për të kapërcyer këto pengesa, teknika e mikroskopisë së zgjerimit është shfaqur gjatë tetë viteve të fundit, duke u mundësuar studiuesve të përmirësojnë rezolucionin e mikroskopëve konvencionalë duke zgjeruar madhësinë e mikrobeve që vëzhgohen.

Mikroskopi i zgjerimit përdor një hidrogel polielektroliti për të zgjeruar mostrat. Këto xhel janë shumë absorbues dhe fryhen kur shtohet uji. Mostrat, duke përfshirë biomolekulat specifike si proteinat, janë të ankoruara në këtë matricë xhel. Ndërsa xheli fryhet, mostrat zgjerohen deri në katër herë, duke eliminuar shtrembërimin e shkaktuar nga difraksioni.

Megjithatë, mikroskopi i zgjerimit has vështirësi në sigurimin e zgjerimit uniform të mostrave. Prania e mureve qelizore në shumë mikrobe pengon zgjerimin, së bashku me nevojën për hapa specifikë të ankorimit për secilën biomolekulë, duke e bërë procesin intensiv dhe kufizues për sa i përket llojeve të mostrave që mund të zgjerohen.

Në qershor 2023, një ekip studiuesish bioteknikë të udhëhequr nga Yongxin Zhao në Universitetin Carnegie Mellon zhvilluan një platformë të re mikroskopi zgjerimi të quajtur μMagnify. Kjo platformë përdori një hidrogel që lidh në mënyrë universale biomolekulat në të gjithë matricën e xhelit, duke rezultuar në zgjerim më uniform të mostrave dhe duke zgjeruar gamën e organizmave dhe indeve që mund të vëzhgohen. Megjithatë, dy sfida vazhduan: problemi i murit qelizor dhe aftësia për të etiketuar dhe identifikuar struktura specifike.

Për të trajtuar çështjen e murit qelizor, studiuesit kombinuan trajtimin e nxehtësisë me një koktej enzimash tretëse të murit qelizor, duke arritur zgjerimin e suksesshëm të një sërë patogjenësh dhe indesh të infektuara, duke përfshirë biofilma të fortë bakterialë dhe kërpudhash.

Sfida tjetër përfshin etiketimin e proteinave për të identifikuar strukturat kryesore ose proteinat brenda qelizave nën vëzhgim. Etiketimi fluoreshent përdoret zakonisht, por tradicionalisht lejon vetëm një numër të kufizuar ngjyrash për shkak të gjatësive të valëve të mbivendosura. Megjithatë, ekipi i Zhao-s zhvilloi një qasje të shpëlarjes dhe përsëritjes, duke mundësuar raunde të shumta etiketimi në një mostër të vetme. Kjo e kombinuar me zgjerimin e përmirësuar të imazhit lejon vizualizimin e ndërveprimeve dhe strukturave të shumta të proteinave në 3D.

Sistemi μMagnify ofron një zgjidhje me kosto efektive dhe të thjeshtë për të rritur fuqinë dhe shkathtësinë e mikroskopëve ekzistues konfokal. Me një kosto të vlerësuar prej 10 dollarë amerikanë për mostër, laboratorët në mbarë botën mund ta miratojnë këtë teknikë. Në rajone me burime të kufizuara me një prevalencë të lartë të patogjenëve mikrobikë, si Afrika Sub-Sahariane dhe Azia Juglindore, sistemi ka një potencial të madh. Studiuesit madje zhvilluan një program të realitetit virtual të quajtur ExMicroVR për vizualizimin e të dhënave, duke lehtësuar kërkimin bashkëpunues midis studiuesve të shumtë në të njëjtin mostër.

(Burimi: Yongxin Zhao et al., Advanced Science)