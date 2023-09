A fshihet një planet i nëntë në sistemin tonë diellor?

Sipas një studimi të publikuar në The Astronomical Journal, janë shfaqur prova intriguese për ekzistencën e një planeti të nëntë në sistemin tonë diellor. Punimi eksploron orbitat e veçanta të objekteve në brezin e largët Kuiper, një rajon në formë disku përtej Neptunit që është shtëpia e planetëve xhuxh dhe objekteve të shumta Trans-Neptuniane (TNO). Ndërsa ka pasur pretendime të mëparshme në lidhje me ekzistencën e një planeti të nëntë bazuar në vëzhgimet e TNO-ve si Sedna, ky hulumtim i ri paraqet një perspektivë të ndryshme.

Studimi sugjeron se orbita shumë e çuditshme dhe e zgjatur e Sednës, së bashku me orbitat e pjerrëta të TNO-ve të tjera, mund të shpjegohet me praninë e një planeti me madhësinë e Tokës. Simulimet kompjuterike tregojnë se ky planet hipotetik duhet të jetë 1.5-3 herë më i madh se masa e Tokës dhe të jetë 250-500 herë më i madh se distanca midis Tokës dhe Diellit. Orbita e tij do të jetë gjithashtu e prirur me 30° në rrafshin e sistemit diellor, një fenomen i referuar si "Skenari i Planetit të Brezit Kuiper".

Zbulimi i një planeti me madhësinë e Tokës në sistemin e jashtëm diellor do të kishte implikime të thella për shkencën planetare. Do të kërkonte një rivlerësim të përkufizimit të një planeti, duke krijuar potencialisht një klasë të re planetësh. Për më tepër, teoritë e formimit të sistemit diellor dhe zhvillimit të planetit do të kishin nevojë për rishikim.

Teoria mund të testohet duke kërkuar për një grup TNO në afërsisht 150 herë distancën midis Tokës dhe Diellit. Zbulimi i objekteve të tilla do të shërbente si dëshmi për ekzistencën e planetit të nëntë. Edhe zbulimi i disa TNO-ve të reja mund të revolucionarizojë të kuptuarit tonë për origjinën e sistemit diellor.

Si përfundim, mundësia e një planeti të nëntë në sistemin tonë diellor paraqet një rrugë emocionuese për eksplorim dhe rivlerësim të mëtejshëm të njohurive tona për shtrirjet e jashtme të lagjes sonë qiellore.

Burimet:

– The Astronomical Journal: [emri i burimit]

- Biseda: [emri i burimit]