Një ngjarje e mahnitshme qiellore: Eklipsi unazor i diellit

Një eklips unazor diellor do të ndodhë më 14 tetor, duke krijuar një spektakël befasues për vëzhguesit në Amerikën Veriore, Qendrore dhe Jugore. Ky fenomen qiellor ofron një mundësi të rrallë për shkencëtarët që të studiojnë dinamikën e ndërlikuar të sistemit diellor. Peg Luce, drejtoresha në detyrë e Divizionit të Heliofizikës në selinë e NASA-s, e përshkruan atë si "frika dhe mrekullia e të parit të një unaze të bukur zjarri eklips".

Termi "unazë zjarri" i referohet shfaqjes së eklipseve diellore unazore. Ndryshe nga eklipset totale të diellit, hëna ndodhet në pikën më të largët në orbitën e saj nga Toka gjatë një eklipsi unazor, kështu që nuk mund të bllokojë plotësisht diellin. Në vend të kësaj, drita e zjarrtë e diellit formon një unazë rreth hijes së hënës, duke krijuar një efekt vizual të mrekullueshëm.

Eklipsi unazor diellor do të fillojë në orën 9:13 të mëngjesit të PT në Shtetet e Bashkuara, duke filluar nga bregu i Oregon dhe duke përshkuar në Bregun e Gjirit të Teksasit. Ai do të jetë i dukshëm në shtete të tilla si Oregon, Nevada, Utah, Nju Meksiko, Teksas, Kaliforni, Idaho, Kolorado dhe Arizona. Eklipsi do të përfundojë në orën 12:03 pasdite CT.

Pas largimit nga Shtetet e Bashkuara, eklipsi do të vazhdojë udhëtimin e tij nëpër Meksikë, Belize, Honduras, Panama dhe Kolumbi përpara se të arrijë pikën e tij përfundimtare në brigjet e Atlantikut të Amerikës së Jugut në Natal, Brazil.

Për ata që nuk janë në gjendje të dëshmojnë drejtpërdrejt eklipsin, NASA do të sigurojë një transmetim të drejtpërdrejtë të ngjarjes, duke shfaqur pamje nga vende të ndryshme në Shtetet e Bashkuara.

Gjatë eklipsit unazor, vëzhguesit do të dëshmojnë disa faza të ngjarjes. Fillimisht, një eklips i pjesshëm në formë gjysmëhënës do të ndodhë kur hëna fillon të kalojë para diellit. Rreth një orë e 20 minuta më vonë, hëna do të vijë drejtpërdrejt me diellin, duke krijuar unazën e zjarrit, e njohur edhe si unazë. Në varësi të vendndodhjes së vëzhguesit, kjo fazë do të zgjasë nga një deri në pesë minuta. Qielli do të bëhet më i errët, megjithëse jo aq i errët sa gjatë një eklipsi diellor total, dhe kafshët mund të shfaqin sjellje tipike të muzgut.

Për të vëzhguar në mënyrë të sigurtë eklipsin unazorë, është thelbësore të përdorni syze eklipsi të certifikuara ose shikues diellorë të dorës. Syzet e zakonshme të diellit ose pajisjet optike si kamerat, teleskopët ose dylbi nuk ofrojnë mbrojtje adekuate dhe ende mund të lejojnë që rrezet e dëmshme diellore të arrijnë te sytë.

Kjo ngjarje qiellore është një dukuri e rrallë dhe eklipsi i ardhshëm unazor në këtë rajon nuk do të ndodhë deri në vitin 2046. Prandaj, sigurohuni që të merrni masat e nevojshme dhe të dëshmoni në mënyrë të sigurt këtë fenomen mahnitës.

Burimet:

- CNN.com

– Selia e NASA-s