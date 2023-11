Vështrime të reja mbi fatin e galaktikave xhuxh në Rrugën e Qumështit

Gjetjet e fundit sfidojnë nocionin e mbajtur prej kohësh se galaktikat xhuxh rreth Rrugës së Qumështit janë satelitë të lashtë që qëndrojnë për miliarda vjet. Një studim novator që përdor të dhënat nga sateliti Gaia i ESA-s sugjeron se shumica e galaktikave xhuxh mund të shkatërrohen relativisht shpejt pasi të hyjnë në aureolën galaktike.

Tradicionalisht, besohej se galaktikat xhuxh që rrethonin Rrugën e Qumështit përmbanin sasi të konsiderueshme të materies së errët, duke i mbrojtur ato nga forcat baticore të shkaktuara nga tërheqja gravitacionale e galaktikës sonë. Ky supozim u bazua në vëzhgimin e ndryshimeve të mëdha të shpejtësisë midis yjeve brenda këtyre galaktikave xhuxh, që i atribuohen ndikimit të materies së errët.

Megjithatë, të dhënat e fundit të Gaia-s kanë pikturuar një pamje të ndryshme. Astronomët nga Observatori i Parisit—PSL, CNRS dhe Instituti Leibniz për Astrofizikën Potsdam kanë zbuluar një kuptim të ri të dinamikës së galaktikave xhuxh. Ata vendosën një korrelacion midis energjisë orbitale dhe hyrjes në halo, duke u mundësuar atyre të përcaktojnë moshat relative të galaktikave xhuxh. Në mënyrë intriguese, galaktikat xhuxh me energji më të larta orbitale, që sugjerojnë ardhjet më të fundit, ishin të përhapura në krahasim me ato me energji më të ulëta.

Implikimet e këtij zbulimi janë domethënëse. Bollëku i galaktikave xhuxh që hyjnë në aureolë relativisht kohët e fundit sugjeron se ato kanë origjinën jashtë halosë. Këto galaktika xhuxh afër dihet se përmbajnë sasi të konsiderueshme të gazit neutral, të cilin e humbasin përfundimisht kur përplasen me gazin e nxehtë të pranishëm në aureolën galaktike. Ky ndërveprim i dhunshëm shkakton tronditje dhe turbulenca që transformojnë rrënjësisht galaktikat xhuxh.

Transformimi nga galaktika të pasura me gaz, të dominuara nga rrotullimi në sisteme pa gaz çon në një çekuilibër midis nxitimit të tyre gravitacional dhe shpejtësive të yjeve të tyre. Rrjedhimisht, galaktikat xhuxh dalin jashtë ekuilibrit, duke sfiduar supozimet e mëparshme për stabilitetin e tyre. Paradoksalisht, roli i materies së errët bëhet i pasigurt. Nëse materia e errët do të kishte qenë tashmë e bollshme në xhuxhët, ajo do të kishte parandaluar transformimin e tyre në galaktika me lëvizje të rastësishme yjore.

Këto gjetje ngrenë pyetje që provokojnë mendime për kërkimet e ardhshme. Mungesa e ekuilibrit paraqet sfida në vlerësimin e masës dinamike dhe përmbajtjes së lëndës së errët të xhuxhëve të Rrugës së Qumështit. Për më tepër, të kuptuarit e përhapjes së galaktikave xhuxhë jashtë ekuilibrit kërkon eksplorimin e modeleve alternative dhe shpikjen e vëzhgimeve për të dalluar midis shpjegimeve të ndryshme.

FAQ:

Çfarë është një galaktikë xhuxh?

Një galaktikë xhuxh është një lloj i vogël galaktike që përmban më pak yje, gaz dhe pluhur në krahasim me galaktikat më të mëdha si Rruga e Qumështit. Ato zakonisht gjenden në afërsi të galaktikave më të mëdha.

Çfarë është lënda e errët?

Lënda e errët është një formë hipotetike e materies që nuk ndërvepron me dritën ose forma të tjera të rrezatimit elektromagnetik. Konkludohet se ekziston bazuar në efektet e tij gravitacionale në materien e dukshme. Lënda e errët besohet se përbën një pjesë të konsiderueshme të masës totale në univers.

Si ndikon prania e materies së errët te galaktikat xhuxh?

Tradicionalisht, materia e errët mendohej se luante një rol vendimtar në stabilizimin e galaktikave xhuxh, duke i mbrojtur ato nga forcat baticore të shkaktuara nga galaktikat më të mëdha. Megjithatë, zbulimi i galaktikave xhuxhë jashtë ekuilibrit sfidon këtë supozim dhe ngre pyetje në lidhje me marrëdhënien midis materies së errët dhe dinamikës së këtyre sistemeve.