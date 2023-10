Një vështrim gjithëpërfshirës i objekteve në univers

By

Studiuesit nga Universiteti Kombëtar Australian (ANU) kanë zhvilluar pamjen më të gjerë të historisë së universit. Autori kryesor, Profesori i Asociuar i Nderit, Charley Lineweaver, shpjegon se qëllimi i tyre ishte të kuptonin origjinën e të gjitha objekteve në univers. Ata arritën në përfundimin se ndërsa universi zgjerohej dhe ftohej pas shpërthimit të madh, objekte si protonet, atomet, planetët, yjet dhe galaktikat u kondensuan nga një sfond i nxehtë.

Për të ilustruar këtë proces, studiuesit krijuan dy komplote. Grafiku i parë tregon temperaturën dhe densitetin e universit ndërsa zgjerohej dhe ftohet. Grafiku i dytë tregon masën dhe madhësinë e të gjitha objekteve në univers. Kjo tabelë gjithëpërfshirëse ofron një vizualizim të objekteve në univers.

Studimi ngre pyetje të rëndësishme në lidhje me kufijtë e parcelave dhe çfarë shtrihet përtej tyre. Disa rajone në komplot janë "të ndaluara" sepse objektet nuk mund të jenë më të dendur se vrimat e zeza ose të jenë aq të vogla sa që mekanika kuantike turbullon natyrën e tyre si objekte të veçanta. Studiuesit spekulojnë se universi mund të ketë filluar si një instanton - një objekt me një madhësi dhe masë specifike - në vend të një singulariteti, që është një pikë hipotetike me densitet dhe temperaturë të pafundme.

Në skajin më të madh të komplotit, sugjeron që nëse ka një vakum të plotë përtej universit të vëzhgueshëm, universi ynë do t'i ngjante një vrime të zezë të madhe me densitet të ulët. Megjithatë, studiuesit kanë arsye të mira për të besuar se nuk është kështu.

Ky studim novator ofron një kuptim të ri të objekteve në univers dhe ofron njohuri të reja mbi origjinën e vetë universit. Hulumtimi është publikuar në revistën amerikane të fizikës.

