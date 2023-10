Mjeti i ri i AI zbulon dhe klasifikon supernovat me automatizim

By

Një mjet i ri, plotësisht i automatizuar i inteligjencës artificiale (AI) i quajtur Bright Transient Survey Bot (BTSbot) ka zbuluar, identifikuar dhe klasifikuar me sukses supernovën e saj të parë. Zhvilluar nga një bashkëpunim ndërkombëtar i udhëhequr nga Universiteti Northwestern, BTSbot ka potencialin të përshpejtojë ndjeshëm procesin e analizës dhe klasifikimit të supernovave duke eliminuar gabimet njerëzore.

Praktika aktuale përfshin njerëzit që punojnë së bashku me sistemet robotike për të zbuluar dhe analizuar supernovat. Ekipi i BTSbot vlerësoi se njerëzit kanë shpenzuar rreth 2,200 orë duke inspektuar dhe klasifikuar vizualisht kandidatët për supernovë në gjashtë vitet e fundit. Duke automatizuar procesin, BTSbot liron kohë të vlefshme për studiuesit që të fokusohen në detyra të tjera dhe të përshpejtojnë ritmin e zbulimit.

Robotët dhe algoritmet e AI të sistemit BTSbot vëzhguan, identifikuan dhe komunikuan me një teleskop tjetër për të konfirmuar zbulimin e një supernova, duke shënuar një moment historik të rëndësishëm. Hapi tjetër është përpunimi i modeleve, duke i lejuar robotët të izolojnë nënlloje specifike të shpërthimeve yjore. Heqja e njerëzve nga cikli i jep më shumë kohë ekipit hulumtues për të analizuar vëzhgimet e tyre dhe për të zhvilluar hipoteza të reja.

Për të zhvilluar mjetin e AI, ekipi trajnoi një algoritëm të mësimit të makinës duke përdorur mbi 1.4 milion imazhe historike nga afro 16,000 burime, duke përfshirë supernovat e konfirmuara dhe fenomene të tjera astronomike. BTSbot më pas u vu në provë me një kandidat supernova të zbuluar së fundmi, të cilin e identifikoi dhe verifikoi me sukses. Pasi kandidati u përcaktua se ishte një supernova e tipit Ia, sistemi i automatizuar ndau zbulimin me komunitetin astronomik.

Ky zbulim në automatizimin e zbulimit dhe klasifikimit të supernovave ka potencialin të revolucionarizojë fushën e astronomisë duke përshpejtuar me shpejtësi ritmin e zbulimit dhe analizës. Duke përdorur teknologjinë AI, studiuesit mund të fokusohen në interpretimin e të dhënave dhe zhvillimin e teorive të reja rreth origjinës së këtyre shpërthimeve kozmike.

Burimet: Northwestern University

Përkufizime:

Supernova: Një supernova është një shpërthim i fuqishëm që ndodh në fund të ciklit jetësor të një ylli masiv, duke rezultuar në lirimin e një sasie të madhe energjie.

Automatizimi: Përdorimi i makinerive ose softuerëve për të kryer detyra pa ndërhyrje njerëzore.

Mësimi i makinerisë: Një nëngrup i inteligjencës artificiale që u mundëson sistemeve të mësojnë nga të dhënat dhe të përmirësojnë performancën e tyre pa u programuar në mënyrë eksplicite.