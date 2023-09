Astronauti Frank Rubio thyen rekordin për udhëtimin më të gjatë në hapësirë ​​nga një amerikan

Astronauti Frank Rubio, me origjinë nga Miami, do të arrijë një moment historik të madh duke u bërë astronauti amerikan me udhëtimin më të gjatë në hapësirë ​​në histori. Pasi u diplomua në programin e astronautëve të NASA-s në 2019, Rubio filloi udhëtimin e tij të parë në hapësirë ​​më 21 shtator 2022. Që nga e enjtja, ai do të ketë kaluar 371 ditë të jashtëzakonshme në hapësirë, duke tejkaluar rekordin e mëparshëm prej 355 ditësh të mbajtur nga Mark Vande Hei. . Ekspedita e Rubios ka qenë një përzierje sfidash dhe shpërblimesh, me momente emocionale dhe arritje të mëdha profesionale.

Në një intervistë nga Stacioni Ndërkombëtar i Hapësirës, ​​Rubio shprehu mirënjohjen e tij për përfaqësimin e zyrës dhe ekipit të tij në këtë mision monumental. Ai e pranoi vështirësinë e rrugëtimit, por theksoi edhe përmbushjen dhe nderin që i solli. Pritshmëria fillestare e Rubios ishte për një mision gjashtëmujor, por për shkak të një rrjedhjeje të ftohësit në anijen kozmike në të cilën ndodhej, një kthim normal në Tokë u bë i pamundur. Si rezultat, agjencia ruse hapësinore ka dërguar një anije kozmike pa ekuipazh për të tërhequr Rubion dhe dy kozmonautët me të cilët po ndan stacionin hapësinor.

Gjatë gjithë misionit, Rubio përdori mekanizma të ndryshëm përballues, duke përfshirë qëndrimin pozitiv, qëndrimin e lidhur me të dashurit në shtëpi dhe mbështetjen në mbështetjen e ekipit të tij. Pavarësisht sfidave me të cilat përballet, Rubio beson se sapo të angazhoheni në një mision dhe t'i nënshtroheni stërvitjes intensive dyvjeçare, një ndjenjë detyre dhe përgjegjësie merr përsipër.

Para se të bëhej astronaut, Rubio shërbeu si nënkolonel në ushtrinë amerikane dhe fitoi përvojë të vlefshme si ushtar luftarak dhe pilot. Përveç kësaj, ai ka një doktoraturë në mjekësi dhe është i certifikuar si mjek i familjes dhe kirurg fluturimi.

Duke parë përpara për kthimin e tij në Tokë, Rubio pranoi se do të duhej kohë që trupi i tij të ripërshtatej me gravitetin. Mund të duhen nga dy deri në gjashtë muaj që ai të rifitojë lëvizshmërinë normale dhe të mbajë peshën rehat.

Momentet më të pritura të Rubios pas kthimit të tij sillen rreth ribashkimit me familjen e tij, shijimit të qetësisë së oborrit të shtëpisë së tij dhe shijimit të një sallate të freskët. Udhëtimi i tij i jashtëzakonshëm shërben si frymëzim për udhëtarët e ardhshëm të hapësirës dhe nxjerr në pah përkushtimin dhe sakrificat e bëra nga astronautët për përparimin e shkencës dhe eksplorimit.

