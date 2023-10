Një zbulim inovativ: Fibra e programueshme hap mundësi të reja në tekstile

Një zhvillim novator nga një ekip në MIT, FibeRobo, ka prezantuar një fibër të programueshme që mund të revolucionarizojë industrinë e tekstilit. Kjo fibër, e quajtur fibër elastomer kristal i lëngshëm i aktivizuar termikisht (LCE), ka potencialin për të mundësuar ndërveprime të heshtura dhe të përgjegjshme me ndërfaqet që ndryshojnë formën e ngulitur në tekstile.

Ndryshe nga fibrat e mëparshme që ndryshojnë formën, FibeRobo nuk kërkon sensorë të integruar ose komponentë kompleksë. Në vend të kësaj, ajo tkurret në përgjigje të një rritjeje të temperaturës dhe kthehet në vetvete kur temperatura ulet. Ky funksionalitet unik mund të arrihet duke bashkuar fibrën me një fije përcjellëse, duke lejuar kontrollin dixhital mbi formën e një tekstili përmes aplikimit të rrymës elektrike.

Zhvillimi i FibeRobo adreson kufizimet e fibrave aktuale që ndryshojnë formën, të cilat kryesisht janë kufizuar në mjedise eksperimentale. Për shembull, fibrat ekzistuese mund të pushojnë së funksionuari pas vetëm disa veprimeve, kanë aftësi të kufizuara tkurrjeje dhe nuk kanë aftësinë për t'u kthyer vetë. Alternativa të tjera, të tilla si pajisjet me fuqi pneumatike, kërkojnë përdorimin e kompresorëve të ajrit.

Studiuesit e MIT përdorën një elastomer kristal të lëngët, i cili përbëhet nga molekula që rrjedhin si lëngje, por grumbullohen në rregullime periodike kristalore. Duke integruar këto struktura kristalore në një rrjet elastik, ata ishin në gjendje të krijonin një fibër që tkurret kur nxehet dhe shtrihet përsëri në gjatësinë e saj origjinale kur ftohet.

Më e rëndësishmja, studiuesit ishin në gjendje të kontrollonin saktësisht karakteristikat e fibrës, të tilla si trashësia dhe temperatura në të cilën ajo aktivizohet, përmes një kombinimi kimikatesh të dizajnuar me kujdes. Kjo metodë e re e përgatitjes lejon prodhimin e fibrave LCE të përshtatshme për pëlhura të veshura dhe të sigurta për lëkurën e njeriut, një moment historik që nuk ka qenë i mundur me fibrat e mëparshme LCE.

Për të kapërcyer sfidat e fabrikimit, ekipi zhvilloi një makinë duke përdorur pjesë të printuara 3D dhe të prera me lazer, së bashku me elektronikën bazë. Procesi përfshin ngrohjen e rrëshirës LCE, nxjerrjen e saj përmes një gryke, kurimin e saj me rrezet UV, veshjen e saj me vaj dhe në fund përdorimin e pluhurit për të lehtësuar integrimin e saj në makineritë e prodhimit të tekstilit. Çuditërisht, i gjithë ky proces zgjat vetëm një ditë dhe jep rreth një kilometër fibër të përdorshme.

FibeRobo jo vetëm që demonstron potencialin për aplikime të përhapura në industrinë e tekstilit, por gjithashtu ofron avantazhe në aspektin e përballueshmërisë. Fibra mund të prodhohet për 20 cent për metër, duke e bërë atë afërsisht 60 herë më të lirë se fibrat e disponueshme në treg që ndryshojnë formën.

Kjo teknologji novatore ka shfaqur tashmë potencialin e saj përmes krijimit të një xhakete kompresimi për një qen të quajtur Profesor. Duke marrë një sinjal Bluetooth nga një smartphone, xhaketa është në gjendje të "përqafojë" qenin, duke ofruar rehati dhe duke lehtësuar ankthin e ndarjes.

Implikimet e FibeRobo shtrihen përtej tekstileve, me studiuesit që parashikojnë përdorimin e tij në fusha të tjera të ndryshme, nga robotika te kujdesi shëndetësor. Me natyrën e saj të heshtur dhe reaguese, kjo fibër e programueshme zhbllokon një sferë të re mundësish, duke transformuar mënyrën se si ndërveprojmë me objektet e përditshme.

FAQ:

Pyetje: Çfarë është FibeRobo?

Përgjigje: FibeRobo është një fibër e programueshme e zhvilluar nga një ekip ndërdisiplinor i MIT që tkurret në përgjigje të një rritjeje të temperaturës dhe kthehet në vetvete kur temperatura ulet.

Pyetje: Si ndryshon FibeRobo nga fibrat e mëparshme që ndryshojnë formën?

Përgjigje: FibeRobo nuk kërkon sensorë të integruar ose komponentë kompleksë. Mund të aktivizohet elektrikisht duke përdorur një fije përçuese, duke ofruar kontroll dixhital mbi formën e një tekstili.

Pyetje: Cilat janë avantazhet e FibeRobo mbi alternativat ekzistuese?

Përgjigje: FibeRobo trajton kufizimet e fibrave aktuale që ndryshojnë formën duke ofruar aftësi të konsiderueshme tkurrjeje, vetë-kthyeshmëri dhe funksionim të heshtur. Është gjithashtu më e përballueshme, duke kushtuar vetëm 20 cent për metër.

Pyetje: Cilat janë aplikacionet e mundshme të FibeRobo?

Përgjigje: FibeRobo ka implikime në tekstile, robotikë, kujdes shëndetësor dhe më gjerë. Mund të përdoret për të krijuar objekte ndërvepruese dhe adaptive, duke përmirësuar përvojat e përdoruesve në fusha të ndryshme.