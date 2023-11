Analiza e re zbulon ngarkesë shtesë misterioze në objektin që u përplas me hënën

By

Një studim i fundit i kryer nga astronomët Tanner Campbell, Adam Battle, Bill Grey dhe ekipi i tyre ka hedhur dritë të re mbi objektin misterioz që u përplas me Hënën më 4 mars 2022. Ndryshe nga teoritë fillestare, objekti nuk ishte një element i vetëm mbeturinash ndarja pas ndikimit. Në vend të kësaj, ka të ngjarë të mbante një ngarkesë shtesë të pazbuluar.

Udhëtimi i këtij objekti filloi për herë të parë në mars 2015 kur u zbulua nga Catalina Sky Survey. Fillimisht mendohej të ishte një asteroid afër Tokës, vëzhgimet e mëtejshme zbuluan se ishte mbeturina hapësinore. Më vonë u përcaktua se objekti kishte një fluturim hënor në shkurt 2015, duke i shtyrë astronomët të dyshonin se mund të ishte trupi i raketës Falcon 9 i lëshuar nga NASA për misionin Deep Space Climate Observatory.

Megjithatë, ndërsa më shumë të dhëna u mblodhën përmes fluturimeve të Tokës, u bë e qartë se trajektorja dhe afati kohor i objektit përputheshin me misionin kinez Chang'e 5-T1 në Hënë në tetor 2014. Në një kthesë befasuese, Ministria e Punëve të Jashtme kineze mohoi se objekti ishte nga misioni i tyre. Sidoqoftë, dokumenti i fundit nga Campbell et al konfirmon se objekti ishte me të vërtetë trupi i raketës Long March 3C nga misioni Chang'e 5-T1.

Përplasja në Hënë rezultoi në një krater të dyfishtë të çuditshëm, duke sfiduar pritshmëritë për një fazë rakete të harxhuar. Kjo bëri që ekspertët të arrinin në përfundimin se trupi i raketës duhet të ketë pasur një ngarkesë shtesë. Mark Robinson, hetuesi kryesor me kamerën e orbitës së zbulimit hënor, theksoi natyrën unike të kraterit të dyfishtë dhe e krahasoi atë me ndikimet e një krateri të vetëm nga trupat e tjerë të raketave.

Ndërsa zyrtarët kinezë mohuan çdo përfshirje, Komanda Hapësinore e Departamentit të Mbrojtjes së SHBA-së pohoi se raketa në fjalë nuk ishte derbuar siç pretendohej. Mungesa e transparencës në lidhje me mbeturinat hapësinore dhe ngarkesën e tyre nxjerr në pah nevojën për procedura të përmirësuara të gjurmimit nga agjencitë hapësinore dhe ofruesit e nisjes. Masa të tilla do të parandalonin konfuzionin dhe rreziqet e mundshme në lidhje me objektet e paidentifikuara në hapësirë. Zbulimi më i madh i numrit dhe natyrës së ngarkesave në bord mund të adresojë këto çështje dhe të sigurojë eksplorim dhe udhëtim më të sigurt të hapësirës në të ardhmen.

FAQ

Pyetje: Cili ishte objekti që u përplas me Hënën?



A: Astronomët kanë përcaktuar se objekti ishte trupi i raketës Long March 3C nga misioni kinez Chang'e 5-T1 në Hënë.

Pyetje: A mbante objekti një ngarkesë shtesë?



Përgjigje: Po, studimi i fundit sugjeron se objekti mbante një ngarkesë shtesë të pazbuluar, gjë që shpjegon formimin e veçantë të kraterit të dyfishtë pas përplasjes.

Pyetje: Pse kishte konfuzion rreth identitetit të objektit?



Përgjigje: Ministria e Punëve të Jashtme kineze fillimisht mohoi se objekti ishte nga misioni i tyre, duke çuar në pasiguri dhe spekulime. Megjithatë, analizat dhe të dhënat e mëvonshme konfirmuan origjinën e saj.

Pyetje: Cilat janë implikimet e kësaj ngjarje?



Përgjigje: Ky incident nënvizon rëndësinë e zhvillimit të procedurave më të mira të gjurmimit për agjencitë hapësinore dhe kompanitë e nisjes për të shmangur konfuzionin dhe për të garantuar sigurinë e eksplorimit të hapësirës. Ai gjithashtu thekson nevojën për transparencë më të madhe në zbulimin e numrit dhe natyrës së ngarkesave në bord.