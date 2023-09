Një skelet dinosauri 150 milionë vjeçar i gjetur rrallëherë do të dalë në ankand në Paris

Një skelet Camptosaurus i ruajtur mirë, i mbiquajtur me dashuri Barry, do të dalë në ankand në Paris muajin e ardhshëm. I zbuluar në Wyoming, SHBA, në vitet 1990, dinosauri fillimisht u restaurua nga paleontologu Barry James në vitin 2000, prandaj emri i tij. Së fundmi, laboratori italian Zoic mori skeletin dhe kreu punime të mëtejshme restauruese. Me përmasa 2.10 metra i gjatë dhe 5 metra i gjatë, Barry është një ekzemplar jashtëzakonisht i paprekur, me 90% të kafkës së tij dhe 80% të skeletit të tij të përgjithshëm të ruajtur.

Sipas drejtuesit të ankandit të Hotel Drouot, Alexandre Giquello, kompletimi i Barry e bën atë një gjetje jashtëzakonisht të rrallë. Shembujt e dinosaurëve në tregun e artit janë të rralla, me vetëm disa shitje që ndodhin në mbarë botën çdo vit. Në fakt, në prill të këtij viti, një skelet i përbërë i një gjiganti Tyrannosaurus Rex, i përbërë nga 293 kocka të marra nga tre T-Rex të ndryshëm, u shit për 9.4 milionë dollarë në një ankand në Cyrih. Kjo dëshmon interesin dhe vlerën e konsiderueshme që u është vënë fosileve të tilla.

Camptosaurus ishte një dinosaur i madh barngrënës që ekzistonte gjatë periudhave të Jurasikut të vonë deri në periudhat e hershme të Kretakut. Me çmimin e pritshëm të ankandit të Barry që varion deri në 1.2 milion euro (1.98 milion dollarë), rrallësia dhe ruajtja e tij e jashtëzakonshme kontribuojnë në vlerën e tij. Kjo shitje paraqet një mundësi për entuziastët dhe koleksionistët e paleontologjisë që të fitojnë një pjesë të jashtëzakonshme të historisë natyrore. Skeleti do të shfaqet publikisht përpara ankandit, duke lejuar individët e interesuar të mrekullohen me këtë mrekulli 150 milionë vjeçare.

