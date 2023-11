Shkëmbinjtë hapësinorë të sapozbuluar të vendosur në “Whiz” nga Toka

NASA ka zbuluar së fundmi pesë asteroidë që parashikohet të bëjnë takime të afërta me Tokën në ditët në vijim. Këto objekte qiellore, që variojnë në madhësi dhe shpejtësi, po ofrojnë mundësi të paçmueshme për shkencëtarët për të studiuar dinamikën dhe sjelljen e asteroidëve.

Një nga shkëmbinjtë hapësinorë më intrigues është asteroidi 2023 VW5. Me një gjerësi prej rreth 89 këmbë, ky asteroid është mjaft i madh. Ai po ecën nëpër hapësirë ​​me një shpejtësi mahnitëse prej rreth 40,269 kilometra në orë. Gjatë afrimit të tij më të afërt, ai do të vijë në një distancë prej 1.7 milionë kilometrash nga planeti ynë.

Një tjetër asteroid i dukshëm është caktuar Asteroid 2023 WV. Ky shkëmb i veçantë hapësinor është gati 51 këmbë i gjerë dhe do të kalojë pranë Tokës në të njëjtën ditë me asteroidin 2023 VW5. Orbita e tij do ta sjellë atë në një afërsi prej rreth 879,000 kilometrash, ndërsa lundron me një shpejtësi prej rreth 50,598 kilometra në orë.

Këto takime të afërta u ofrojnë shkencëtarëve një mundësi për të mbledhur informacion të detajuar në lidhje me përbërjet, format dhe trajektoret e këtyre asteroideve. Duke studiuar këto objekte qiellore, studiuesit mund të fitojnë njohuri mbi origjinën e tyre dhe kërcënimet e mundshme që mund të paraqesin për planetin tonë.

