Astronomët zbulojnë shpërthim misterioz të valëve të radios nga 8 miliardë vjet më parë

Një raport i fundit nga CNN.com zbulon se astronomët kanë bërë një zbulim magjepsës – zbulimin e një shpërthimi misterioz të valëve të radios që i janë dashur 8 miliardë vjet për të arritur në Tokë. Këto shpërthime të shpejta të radios (FRB) nuk janë vetëm tepër të largëta, por edhe jashtëzakonisht energjike.

FRB-të janë shpërthime intensive të valëve të radios që zgjasin vetëm për milisekonda. Origjina e tyre mbetet kryesisht e panjohur, por besohet se janë ndezje kalimtare ekstragalaktike të valëve të radios. Disa FRB janë vërejtur se kanë kohëzgjatje të ndryshme, me disa që tregojnë nën-shpërthime që zgjasin thjesht mikrosekonda, ndërsa të tjerët mund të vazhdojnë për disa sekonda.

FRB-ja më e fundit e vëzhguar, e njohur si FRB 20220610A, është lokalizuar në një sistem kompleks galaktik pritës me një vlerë zhvendosjeje të kuqe prej 1.016 ± 0.002. Burimi i këtyre FRB-ve ka qenë prej kohësh një temë spekulimesh dhe teorish, me disa që sugjerojnë se ato mund të jenë rezultat i përplasjes së pulsarëve me asteroidët në sistemet e largëta yjore.

Astronomët janë mbështetur në teleskopët radio si grupi ASKAP në Australinë Perëndimore për të gjurmuar dhe studiuar këto shpërthime të pakapshme kozmike. Vargu ASKAP luajti një rol vendimtar në zbulimin e FRB të qershorit 2022, duke ndihmuar studiuesit të përcaktojnë origjinën e tij. Vëzhgimet vijuese duke përdorur Teleskopin Shumë të Madh të Observatorit Jugor Evropian zbuluan se galaktika burimore e FRB-së është më e vjetër dhe më larg se çdo burim tjetër FRB i zbuluar më parë, me gjasë të jetë pjesë e një grupi të bashkuar galaktikash.

Studiuesit në Universitetin e Tokios kanë tërhequr paralele interesante midis FRB-ve dhe fenomeneve natyrore si tërmetet dhe ndezjet diellore. Ndërsa FRB-të shfaqin dallime të rëndësishme nga ndezjet diellore, ato ndajnë ngjashmëri të dukshme me tërmetet. Ky zbulim mbështet teorinë se FRB-të shkaktohen nga "yjet" që ndodhin në sipërfaqen e yjeve neutron. Kuptimi i sjelljes së lëndës me densitet të lartë dhe aspekteve të fizikës bërthamore mund të ndihmohet shumë nga studimi i mëtejshëm i FRB-ve.

Shkaku i FRB-ve mbetet një mister, megjithëse është spekuluar se disa nga këto shpërthime mund të kenë një origjinë jashtëtokësore. Megjithatë, teoria mbizotëruese sugjeron se të paktën disa FRB emetohen nga magnetarët, të cilët janë yje neutron me fusha magnetike jashtëzakonisht të forta.

Është interesante se zbulimi i FRB-së 8 miliardë-vjeçare mund të ndihmojë potencialisht në zgjidhjen e misterit të materies së munguar të universit. Shkencëtarët besojnë se gjysma e materies që duhet të ekzistojë në univers sot mungon në mënyrë efektive. Kjo "materie që mungon" përbëhet nga barione, materia e zakonshme e përbërë nga protone dhe neutrone. Ndërsa FRB-të udhëtojnë nëpër distanca të mëdha, rrezatimi i tyre shpërndahet nga kjo lëndë që mungon. Duke matur distancat në disa FRB, studiuesit mund të jenë në gjendje të përcaktojnë densitetin e universit dhe potencialisht të lokalizojnë lëndën barionike që mungon.

Burimet: CNN.com, Science Direct, The New Scientist, SciTechDaily, Space.com