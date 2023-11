Zbulimet befasuese nga teleskopi James Webb i NASA-s ofrojnë njohuri të reja në Qendrën Galaktike

Teleskopi Hapësinor James Webb i NASA-s ka mahnitur edhe një herë astronomët me aftësitë e tij të jashtëzakonshme, këtë herë duke ofruar një pamje magjepsëse të rajonit enigmatik të yjeve Shigjetari C (Sgr C) në zemër të galaktikës sonë. I ndodhur afërsisht 300 vite dritë larg nga vrima e zezë supermasive Shigjetari A në qendër të Rrugës së Qumështit, Sgr C është një spektakël prej 500,000 yjesh, me një fokus të veçantë në një koleksion protoyjesh që vjedhin vëmendjen.

Në këtë imazh novator, rezolucioni dhe ndjeshmëria e paprecedentë e Webb zbulon karakteristika të panumërta të pavëzhguara më parë në këtë rajon. "Webb zbulon një sasi të jashtëzakonshme detajesh, duke na lejuar të studiojmë formimin e yjeve në këtë lloj mjedisi në një mënyrë që nuk ishte e mundur më parë," tha Samuel Crowe, hetues kryesor dhe një student universitar në Universitetin e Virxhinias. Kjo pasqyrë e jashtëzakonshme rrjedh nga mungesa e të dhënave të mëparshme infra të kuqe dhe aftësive të pafundme të teleskopit Webb.

Një nga gjetjet kryesore është prania e një protoylli masiv, më shumë se 30 herë më i madh se masa e Diellit tonë, i vendosur brenda këtij grupi të ri yjor. Ndërsa reja që rrethon këta protoyje duket e errët dhe me popullsi të rrallë, ajo është, në fakt, një nga rajonet më të dendura të galaktikës. Dendësia e resë pengon dritën nga yjet që ndodhen pas saj, duke krijuar një iluzion zbrazëtie.

Kamera me infra të kuqe afër (NIRCam) e Webb-it ka kapur emetime të gjera të hidrogjenit jonizues që rrethojnë pjesën e poshtme të resë së errët në nuanca të gjalla ciani. Shtrirja e madhe e këtij rajoni të hidrogjenit sfidon teoritë ekzistuese, pasi shtrihet shumë përtej asaj që ishte vërejtur më parë. Astronomët tani përballen me detyrën intriguese për të kuptuar origjinën dhe ndikimin e këtij rajoni të zgjeruar të hidrogjenit.

Një enigmë tjetër magjepsëse qëndron në strukturat e shpërndara dhe kaotike si gjilpëra brenda hidrogjenit të jonizuar, të cilat kërkojnë hetime të mëtejshme. Rubén Fedriani, një bashkë-hetues i projektit në Instituto Astrofísica de Andalucía në Spanjë, e përshkruan qendrën galaktike si një "vend të mbushur me njerëz dhe të trazuar", në të cilin retë e larta të gazit formojnë yje që ndërveprojnë me gazin përreth përmes rrjedhjeve të tyre, avionëve. , dhe rrezatimi.

Ndërsa shkencëtarët vazhdojnë të zbulojnë misteret e fshehura brenda hapësirës qiellore, zbulimet e teleskopit James Webb nga zemra e galaktikës sonë ofrojnë mundësi të paprecedentë për të gërmuar më tej në sekretet kozmike. E pozicionuar vetëm 25,000 vite dritë larg nga Toka, qendra galaktike u ofron astronomëve një pamje nga afër të yjeve individuale, duke hedhur dritë mbi procesin e ndërlikuar të formimit të yjeve dhe varësinë e tij nga mjedisi unik kozmik. Me çdo zbulim, teleskopi Webb hap rrugën për një kuptim më të thellë të universit tonë.