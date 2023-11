Teleskopi Hapësinor James Webb i NASA-s zbulon sekretet e qendrës galaktike

Teleskopi Hapësinor James Webb i NASA-s ka ofruar një pamje të paprecedentë në zemrën e galaktikës sonë, duke zbuluar detaje magjepsëse të rajonit të formimit të yjeve të njohur si Shigjetari C (Sgr C). Ky imazh mahnitës tregon një koleksion protoyjesh që vjedhin vëmendjen mes 500,000 yjeve që banojnë afërsisht 300 vite dritë larg nga Shigjetari A, vrima e zezë supermasive qendrore e Rrugës së Qumështit.

Ndryshe nga çdo vëzhgim i mëparshëm, të dhënat infra të kuqe të kapura nga teleskopi Webb ofrojnë një nivel të jashtëzakonshëm rezolucioni dhe ndjeshmërie, duke u mundësuar shkencëtarëve të zbulojnë karakteristika të shumta për herë të parë. Samuel Crowe, hetuesi kryesor i ekipit të vëzhgimit dhe një student universitar në Universitetin e Virxhinias, shprehu entuziazëm për aftësinë e sapogjetur për të studiuar formimin e yjeve në këtë mjedis. Zbulimet e Webb ofrojnë një mundësi të pashembullt për të testuar teoritë aktuale të formimit të yjeve në kushtet ekstreme të qendrës galaktike, sipas profesorit Jonathan Tan, një nga këshilltarët e Crowe.

Një nga zbulimet e dukshme brenda Shigjetarit C është një protoyll masiv, që tejkalon 30 herë masën e Diellit tonë. Është interesante se dendësia e resë që rrethon këta protoyje krijon iluzionin e një zone më pak të populluar, pavarësisht se është një nga zonat më të dendura në galaktikë. Imazhi gjithashtu shfaq re më të vogla infra të kuqe të errëta, të ngjashme me zbrazëtitë e mbushura me yje, ku yjet e rinj janë në proces formimi.

Instrumenti i Kamera me Infra të Kuqe afër (NIRCam) të Webb-it kapi emetime të gjera hidrogjeni jonizues që rrethonin pjesën e poshtme të resë së errët, të përshkruara me ngjyra të gjalla cian. Ky rajon hidrogjeni shtrihet më larg se sa pritej, duke shtruar pyetje intriguese në lidhje me burimet e fotoneve të tij energjetike. Për më tepër, ekspertët po hetojnë strukturat kaotike të ngjashme me gjilpërën brenda hidrogjenit të jonizuar, të cilat shpërndahen në drejtime të shumta.

Rubén Fedriani, një bashkë-hetues nga Instituto Astrofísica de Andalucía në Spanjë, e përshkruan qendrën galaktike si një vend të mbushur me njerëz dhe të trazuar, ku retë e gazit formojnë yje dhe ndikojnë në gazin përreth nëpërmjet erërave, avionëve dhe rrezatimit të tyre që rrjedhin.

Ndërsa teleskopi hapësinor James Webb vazhdon të zbulojë misteret e universit tonë, kuptimi i sapogjetur i qendrës galaktike ofron njohuri të vlefshme për ndërlikimet e formimit të yjeve dhe mjedisin kozmik. I pozicionuar 25,000 vite dritë larg nga Toka, qendra galaktike u ofron astronomëve aftësinë për të studiuar yje individualë në detaje të paprecedentë, duke hedhur dritë mbi proceset e ndryshme të formimit të yjeve në rajone të ndryshme të galaktikës.

