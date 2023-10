Pesë asteroidë do të kalojnë Tokën në distanca të afërta, sipas NASA-s

NASA ka identifikuar pesë asteroidë që pritet t'i afrohen Tokës në të ardhmen e afërt. Duke filluar nga gjerësia nga 20 deri në 1050 këmbë, këta asteroidë do të bëjnë afrimet e tyre më të afërta me planetin tonë.

Asteroidi i parë, me një gjerësi rreth 20 këmbë, do të kalojë në një distancë prej afërsisht 352,000 milje nga Toka. Ky asteroid relativisht i vogël do të udhëtojë me një shpejtësi prej 11,000 miljesh në orë.

Asteroidi i dytë është dukshëm më i madh, me një gjerësi prej rreth 330 këmbë. Ai do të kalojë në një distancë prej përafërsisht 0.34 njësi astronomike (AU), ose rreth 31 milion milje. Shpejtësia e këtij asteroidi vlerësohet të jetë rreth 21,000 milje në orë.

Asteroidi i tretë, me përmasa rreth 525 këmbë në gjerësi, do të vijë brenda 0.048 AU (rreth 4.5 milion milje) nga Toka. Pritet të ketë një shpejtësi prej afërsisht 4,800 milje në orë.

Asteroidi i katërt është më i madhi midis grupit, me një gjerësi prej 1050 këmbësh. Ai do të kalojë në një distancë prej afërsisht 0.04 AU (rreth 3.7 milion milje). Ky asteroid parashikohet të ketë një shpejtësi prej 15,000 milje në orë.

Më në fund, asteroidi i pestë, i cili ka një gjerësi rreth 65 këmbë, do të vijë brenda 0.079 AU (afërsisht 7.4 milion milje) nga Toka. Ai do të udhëtojë me një shpejtësi prej rreth 10,000 milje në orë.

Ndërsa këta asteroidë po kalojnë relativisht afër Tokës, nuk ka asnjë arsye për shqetësim pasi asnjëri prej tyre nuk përbën kërcënim për përplasje. NASA monitoron rregullisht asteroidët për të gjurmuar shtigjet e tyre dhe për të vlerësuar çdo rrezik të mundshëm që mund të paraqesin për planetin tonë.

Burimet:

– NASA

- Njësia Astronomike (AU): një njësi gjatësie e përdorur në astronomi, e barabartë me distancën mesatare midis Tokës dhe Diellit (rreth 93 milion milje ose 150 milion kilometra)

– Shpejtësia e dritës: shpejtësia me të cilën drita udhëton në vakum, afërsisht 299,792 kilometra në sekondë ose rreth 186,282 milje në sekondë.