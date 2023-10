Pesë asteroidë për të kaluar Tokën në distanca të afërta: shpejtësia, madhësia dhe më shumë

By

NASA ka zbuluar së fundmi se pesë asteroidë do të bëjnë afrimet e tyre më të afërta me Tokën dhe do ta kalojnë planetin së shpejti. Shpejtësia, madhësia, distanca dhe detaje të tjera të këtyre asteroidëve janë mjaft intriguese.

Një nga asteroidët, i quajtur Asteroid 2023 TK15, pritet të kalojë Tokën sot, më 20 tetor. Ajo që e bën edhe më të shquar është se gjatë afrimit të tij, ai do t'i afrohet planetit tonë më shumë sesa vetë Hënës. Distanca midis Asteroidit 2023 TK15 dhe Tokës do të jetë vetëm 380,000 kilometra. Ky shkëmb hapësinor po udhëton me një shpejtësi marramendëse prej pothuajse 79,022 kilometra në orë dhe ka një gjerësi prej rreth 75 këmbë.

Një tjetër asteroid në listë është Asteroid 2020 UR, i cili është relativisht më i vogël me një gjerësi prej vetëm 29 këmbësh. Gjithashtu është vendosur të kalojë Tokën më 20 tetor dhe orbita e saj do ta çojë atë deri në 2.2 milionë kilometra në sipërfaqen e planetit tonë. NASA ka deklaruar se ky asteroid po lëviz me shpejtësi afërsisht 46,490 kilometra në orë.

Ndërsa këto afrime të afërta mund të tingëllojnë alarmante, është e rëndësishme të theksohet se asnjë nga këta asteroidë nuk përbën kërcënim për Tokën. Ata thjesht do të kalojnë dhe do të vazhdojnë udhëtimin e tyre nëpër hapësirë. Studimi dhe vëzhgimi i objekteve të tilla qiellore jep informacion të vlefshëm për sistemin tonë diellor dhe dinamikën e tij.

Zbulimet nga NASA për këto pesë asteroidë nxjerrin në pah përpjekjet e vazhdueshme për të gjurmuar dhe monitoruar objektet afër Tokës. Nëpërmjet kërkimit dhe vëzhgimit të vazhdueshëm, shkencëtarët mund të përmirësojnë të kuptuarit tonë për kozmosin dhe potencialisht të zhvillojnë strategji për të mbrojtur planetin tonë nga çdo kërcënim i ardhshëm.

Burimet: NASA