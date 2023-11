Spektakli magjepsës i aurorave: Një fenomen natyror që ndriçon qiejt

By

Një person qëndron në një makinë ndërsa shikon Aurorat, të shkaktuar nga një nxjerrje masive koronale në Diell, që ndriçon qiejt në rajonin jugperëndimor të Omsk siberian, Rusi, 6 nëntor 2023. REUTERS/Alexey MalgavkoOMSK RAJON, RUSI

Ndërsa dita kthehet në natë, një fenomen i jashtëzakonshëm natyror zë në qendër të vëmendjes, duke magjepsur shikuesit me bukurinë e tij shkëlqyese. Aurorat, të njohura gjithashtu si Dritat Veriore dhe Jugore, zbukurojnë qiejt me shfaqje vallëzimi me ngjyra të gjalla, duke lënë spektatorët të mahnitur. Këto drita eterike shkaktohen nga nxjerrjet e masës koronale (CME) nga Dielli dhe ato mund të vëzhgohen në vende të ndryshme në të gjithë globin.

Aurorat ndodhin kur grimcat e ngarkuara nga atmosfera e Diellit përplasen me atomet dhe molekulat në atmosferën e Tokës. Këto grimca, kryesisht elektrone dhe protone, drejtohen drejt planetit tonë nga fusha magnetike e Diellit. Kur ndërveprojnë me gazrat atmosferikë, veçanërisht oksigjenin dhe azotin, ato lëshojnë gjatësi vale të ndryshme drite që krijojnë shfaqjet befasuese të dritës që ne dëshmojmë.

Vëzhguar shpesh në rajonet polare, si Arktiku dhe Antarktiku, aurorat ofrojnë një balet madhështor ngjyrash që kërcejnë nëpër qiellin e errët. Jeshile, blu, rozë dhe vjollcë e shkëlqyer pikturojnë një kanavacë që duket se bëhet e gjallë. Këto nuanca i atribuohen përbërjes së atmosferës së Tokës dhe lartësisë në të cilën ndodhin përplasjet.

FAQ:

Pyetje: Pse aurorat shihen kryesisht në rajonet polare?

Përgjigje: Aurorat vërehen kryesisht në rajonet polare sepse fusha magnetike e Tokës i kanalizon grimcat e ngarkuara drejt poleve, duke rritur gjasat e përplasjeve me grimcat atmosferike.

Pyetje: A janë aurorat e dëmshme për njerëzit?

A: Aurorat nuk paraqesin dëm të drejtpërdrejtë për njerëzit. Megjithatë, grimcat e ngarkuara përgjegjëse për ekranet e dritës mund të ndërhyjnë në sistemet elektronike dhe komunikimet satelitore.

Pyetje: Sa shpesh mund të shihni aurora?

Përgjigje: Shfaqja e aurorave është e lidhur me aktivitetin diellor, i cili pason një cikël 11-vjeçar. Gjatë periudhave të aktivitetit të lartë diellor, aurorat mund të shihen më shpesh dhe në gjerësi më të ulëta.

Si përfundim, të dëshmosh magjinë e aurorave që ndriçojnë qiejt është një dëshmi e harmonive të ndërlikuara midis Diellit tonë dhe Tokës. Këto shfaqje magjepsëse ofrojnë një vështrim në mrekullitë e universit tonë dhe na kujtojnë fenomenet mahnitëse natyrore që na rrethojnë. Kështu që herën tjetër që do ta gjeni veten nën një qiell nate plot yje, mbani një sy për kërcimin magjepsës të aurorave.