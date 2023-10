Ky artikull ofron një përmbledhje të ngjarjeve aktuale të qiellit, duke përfshirë pozicionet dhe lëvizjet e Venusit, Jupiterit dhe Saturnit.

Në qiellin e mëngjesit, Venusi i shkëlqyer mund të shihet në lindje-juglindje para lindjes së diellit. Aktualisht është në intervalin maksimal të ngritjes para lindjes së diellit, i cili do të zgjasë deri më 6 nëntor. Një orë para lindjes së diellit, Afërdita është mbi 30° mbi horizontin lindje-juglindje dhe po lëviz në drejtim të lindjes përpara yjësisë së Luanit. Ndodhet më pak se 20° në pjesën e poshtme të majtë të Regulus, yllit më të ndritshëm në Luan. Megjithatë, për shkak të pranisë së një hëne të ndritshme në qiell, ky mund të jetë mëngjesi i fundit për më shumë se një javë për të parë yjet e Leos pa ndihmën e dylbive.

Jupiteri, nga ana tjetër, mund të gjendet në qiellin perëndimor, më pak se 20° lart dhe mbi 125° nga Venusi. Hendeku midis Venusit dhe Jupiterit vazhdon të zgjerohet çdo ditë. Kur ndarja të arrijë 180°, Jupiteri do të vendoset ndërsa Venusi ngrihet. Kjo do të ndodhë më 10 dhjetor. Më pas, Jupiteri do të vendoset përpara se Venusi të ngrihet.

Në qiellin e mbrëmjes, Saturni është i dukshëm mbi horizontin jug-juglindor pas perëndimit të diellit. Nuk është aq i ndritshëm sa Venusi apo Jupiteri, por është ende një nga trupat më të shndritshëm si yje në qiell. Saturni mund të gjendet rreth 30° mbi horizont dhe është afërsisht 20° mbi yllin Fomalhaut.

Gjatë natës, Jupiteri, Saturni dhe Hëna do të shfaqen më larg në perëndim për shkak të rrotullimit të Tokës. Saturni do të jetë në qiellin jugor më pak se tre orë pas perëndimit të diellit dhe do të perëndojë mbi një orë përpara se Venusi të lindë. Jupiteri do të jetë në juglindje me afrimin e mesnatës dhe do të jetë sërish i dukshëm në qiellin perëndimor para lindjes së diellit.

Vëzhgimi i hënës, Venusit, Jupiterit dhe Saturnit në qiell mund të sigurojë një përvojë magjepsëse qiellore. Mos e humbisni mundësinë për të parë këto trupa të bukur qiellorë ndërsa lëvizin dhe ndërveprojnë në qiellin e natës.

