Bukuria e Venusit, Hënës dhe Regulusit në qiellin e mëngjesit

Këtë mëngjes, vëzhguesit e qiellit u trajtuan me një shfaqje mahnitëse teksa Venusi, hëna gjysmëhënës dhe ylli Regulus u mblodhën në qiellin lindor para lindjes së diellit. Afërdita dhe Saturni janë gjithashtu në kundërshtim, që do të thotë se janë 180° larg njëri-tjetrit në qiell. Megjithatë, ndërsa Afërdita është mjaft e ndritshme për të ndriçuar përmes mjegullës pranë horizontit, dukshmëria e Saturnit ndikohet shumë.

Venusi, mbretëresha e qiellit të mëngjesit, shkëlqen fort rreth 30° mbi horizont, duke ndriçuar të gjithë trupat si yje në qiell. Mund të ngatërrohet lehtësisht me dritat në një aeroplan për shkak të shkëlqimit të tij. Regulus, ylli më i ndritshëm në Luan, është 2.4° në të majtë të sipërm të Venusit. Këtë mëngjes, hëna ishte 16% e ndriçuar dhe u shfaq 5.9° në pjesën e sipërme të majtë të Venusit. Shkëlqimi i tokës, drita e diellit e reflektuar nga oqeanet, retë dhe toka e Tokës, ndriçoi butësisht pjesën e natës të hënës.

Këto mbledhje të Venusit, hënës dhe Regulus janë mjaft të shpeshta në vitet e ardhshme. Në vitin 2024, ato do të futen në një rreth me diametër 2.6° në qiellin e mbrëmjes. Më 5 gusht të atij viti, Afërdita do të jetë më pak se 5° mbi horizont tridhjetë minuta pas perëndimit të diellit.

Në vitin 2025, më 19 shtator, tre trupat qiellorë do të futen në një rreth me diametër vetëm 1.3°, duke krijuar një pamje të lë pa frymë. Vitin e ardhshëm, më 16 korrik, ato do të futen në një rreth 7.8°, duke u shtrirë përtej fushës së shikimit të dylbive.

Në qiellin e mbrëmjes, Marsi nuk është i dukshëm, ndërsa Saturni shfaqet në qiellin juglindor rreth një orë pas perëndimit të diellit. Jupiteri ngrihet rreth 68 minuta pas rënies së natës dhe mund të shihet në lindje-verilindje rreth një orë më vonë.

Është gjithmonë kënaqësi të dëshmosh këto mbledhje qiellore dhe të kujtohesh për bukurinë dhe pafundësinë e universit tonë.

