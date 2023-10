Qielli në Nëntor 2023: Venusi, Jupiteri dhe Saturni

Në nëntor 2023, shikuesit e qiellit në mëngjes herët do të trajtohen me një pamje të bukur të përbërë nga gjysmëhënës dhe Venusit. Rreth një orë para lindjes së diellit, gjysmëhëna, 30% e ndriçuar, mund të shihet në qiellin juglindor, i vendosur mbi gjysmën e rrugës lart. Afërdita e shkëlqyer shkëlqen me shkëlqim mbi 20° në të djathtën e sipërme të rruzullit hënor. Për ata me dylbi, Denebola, bishti i Luanit, mund të dallohet rreth 16.0° në pjesën e poshtme të majtë të hënës.

Gjatë dy mëngjeseve të ardhshme, Afërdita, hëna dhe ylli Zaniah (i njohur edhe si Eta Virginis) do të shfaqen në të njëjtën fushë shikimi. Vëzhguesit mund të dëshmojnë se hëna gradualisht po afrohet me Venusin ndërsa Venusi largohet nga Zavijava dhe i afrohet Zaniahut. Në mëngjesin e datës 13, Afërdita do të kalojë pranë Zanias. Duke përdorur dylbi, mund të vëzhgoni gjithashtu fushën e largët të yjeve së bashku me Venusin.

Për më tepër, shikuesit mund të kërkojnë shkëlqimin e tokës në hënë, të shkaktuar nga rrezet e diellit që reflektohen nga oqeanet, retë dhe toka e Tokës. Ky fenomen ndriçon butësisht pjesën e natës së hënës, duke shtuar bukurinë e saj.

Jupiteri, një tjetër planet i shquar, mund të shihet në qiellin e mbrëmjes. Ajo është e ulët në perëndim dhe bëhet më e errët ndërsa perëndon. Pavarësisht nga efektet e zbehjes dhe turbullimit atmosferik, Jupiteri mbetet i dukshëm derisa të perëndojë, ndryshe nga Saturni.

Duke folur për Saturnin, ai mund të gjendet mbi 30° lart në jug-juglindje rreth një orë pas perëndimit të diellit. Ai po lëviz ngadalë në drejtim të lindjes përpara Ujorit dhe aktualisht është i pozicionuar rreth 6.7° në pjesën e sipërme të majtë të Deneb Algedi, bishti i Bricjapit. Saturni po lëviz gradualisht drejt Skat, këmbës së Ujorit dhe Lambda Aquarii. Fomalhaut është gjithashtu i dukshëm, i vendosur afërsisht 20° në pjesën e poshtme të majtë të Saturnit dhe gati 15° mbi horizont. Saturni është i dukshëm për disa orë pas perëndimit të diellit përpara se të perëndojë në perëndim-jugperëndim.

Në përmbledhje, nëntori 2023 u ofron entuziastëve të qiellit mundësinë për të vëzhguar gjysmëhënën dhe Venusin në qiellin e hershëm të mëngjesit para lindjes së diellit. Për më tepër, Jupiteri dhe Saturni mund të shihen lehtësisht në orët e mbrëmjes. Pra, merrni dylbinë tuaj dhe përgatituni për një shfaqje qiellore të lë pa frymë këtë muaj!

Përkufizime:

– Shkëlqimi i tokës: Drita e diellit e reflektuar nga Toka që ndriçon pjesën e errët të hënës.

– Denebola: Emri për yllin Beta Leonis, që ndodhet në yjësinë e Luanit.

– Zaniah: I njohur gjithashtu si Eta Virginis, Zaniah është një yll në yjësinë e Virgjëreshës.

Burimet:

– Programi kompjuterik MICA i Observatorit Detar të SHBA.