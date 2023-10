Një kalim kohor njëzet-vjeçar i Eta Carinae: Vështrime të reja në një shpërthim yjor

By

Vëzhgimet nga Observatori i rrezeve X Chandra, të kombinuara me të dhënat nga teleskopi XMM-Newton i ESA-s, kanë dhënë informacione të reja magjepsëse rreth një shpërthimi yjor të njohur si "Shpërthimi i Madh" në Eta Carinae. Ky shpërthim ndodhi në mesin e viteve 1800 dhe ishte aq intensiv sa që sistemi dëboi me dhunë masën ekuivalente prej 10 deri në 15 Toka, duke formuar një flluskë të dendur gazi të quajtur Mjegullnaja Homunculus.

Chandra kapi imazhe të Eta Carinae në 1999, 2003, 2009, 2014 dhe 2020, duke i lejuar shkencëtarët të studiojnë zgjerimin e materialit nga Shpërthimi i Madh në një hapësirë ​​prej dy dekadash. Vëzhgimet e fundit zbulojnë jo vetëm një unazë të ndritshme rrezesh X rreth Mjegullnajës Homunculus, por edhe një unazë më të zbehtë me rreze X që ofron njohuri të vlefshme në historinë e dhunshme të Eta Carinae.

Predha e zbehtë me rreze X besohet të jetë vala e shpërthimit nga Shpërthimi i Madh në vitet 1840, i cili më parë kishte qenë i panjohur. Ky zbulim hedh dritë mbi historinë e Eta Carinae dhe shton të kuptuarit tonë për evolucionin e saj. Autori kryesor i studimit, Michael Corcoran, shpjegon se kjo guaskë e zbehtë me rreze X "tregon një pjesë të rëndësishme të historisë së Eta Carinae që ndryshe nuk do ta kishim njohur".

Analiza të mëtejshme sugjeron se guaska e jashtme e rrezeve X e ka origjinën nga materiali i nxjerrë nga ylli që po vdes përpara Shpërthimit të Madh. Lëvizja e grumbujve në rajon, siç vëzhgohet nga Teleskopi Hapësinor Hubble, tregon se ky material ka të ngjarë të jetë shpërthyer midis viteve 1200 dhe 1800. Vala e shpërthimit nga Shpërthimi i Madh i ngrohi këto grumbullime në miliona gradë Celsius, duke krijuar X- unazë me rreze. Tani, vala e shpërthimit ka lëvizur përtej unazës, duke ofruar prova shtesë se Shpërthimi i Madh ka të ngjarë të jetë shkaktuar nga një bashkim midis dy yjeve në një sistem me tre yje.

Kjo përpjekje bashkëpunuese midis Chandra dhe XMM-Newton ka demonstruar fuqinë e kombinimit të vëzhgimeve nga instrumente të ndryshme astronomike për të fituar njohuri më të thella në këto fenomene yjore. Gjetjet janë publikuar në The Astrophysical Journal dhe ato kontribuojnë në njohuritë tona për dinamikën komplekse dhe evolucionin e ngjarjeve shpërthyese yjore.

Burimet:

– The Astrophysical Journal (Studim i publikuar)

– Kredia e imazhit: rreze X: NASA/SAO/GSFC/M. Corcoran et al; Përpunimi i imazhit: L Frattare, J Major, N Wolk, SAO/CXC