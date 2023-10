Inteligjenca Artificiale ndihmon në zbulimin dhe studimin e asteroideve

Inteligjenca artificiale (AI) po rezulton të jetë një mjet i vlefshëm në zbulimin dhe studimin e asteroideve, dhe potencialisht në mbrojtjen e Tokës kundër kërcënimeve të mundshme. Studiuesit në Universitetin e Uashingtonit kohët e fundit publikuan një studim që tregon efektivitetin e një algoritmi të quajtur HelioLinc3D në identifikimin e një asteroidi potencialisht të rrezikshëm. Gjatë testimit në Hawaii, algoritmi zbuloi me sukses asteroidin 2022 SF289, një objekt i konsiderueshëm me gjerësi pothuajse 600 metra, megjithëse aktualisht nuk konsiderohet i rrezikshëm.

Në një zhvillim të veçantë, NASA ka theksuar afrimin e Asteroidit 2023 TL, i cili do të bëjë afrimin e tij më të afërt me Tokën sot. Ky asteroid, një nga 1,298,148 të zbuluar deri më sot, do të vijë brenda 3.1 milionë kilometrave nga sipërfaqja e Tokës dhe po ecën së bashku me një shpejtësi prej 50,124 kilometra në orë. Ndërsa nuk konsiderohet një objekt potencialisht i rrezikshëm, ai është afërsisht 140 këmbë i gjerë, përafërsisht sa një avion.

Asteroidi 2023 TL i përket grupit Apollo të Asteroidëve Pranë Tokës, të quajtur sipas asteroidit Apollo të vitit 1862 të zbuluar nga astronomi Karl Reinmuth. Është interesante se kjo do të jetë afrimi i parë i afërt i Asteroidit 2023 TL me Tokën. NASA nuk pret që ajo t'i afrohet Tokës në të ardhmen e parashikueshme.

Përveç dëmtimit të tyre të mundshëm, asteroidët kanë gjithashtu burime të vlefshme dhe ofrojnë njohuri për sistemin e hershëm diellor. Astronomi Istvan Szapudi nga Instituti për Astronomi i Universitetit të Hawait ka propozuar një metodë për të zbutur ndryshimet klimatike duke lidhur një mburojë ose hije të menaxhimit të rrezatimit diellor të bazuar në hapësirë ​​(SRM) në një asteroid. Kjo mburojë do të ndihmonte në reduktimin e rrezeve intensive të Diellit me 1.7 për qind, duke ofruar një zgjidhje të mundshme për të luftuar ndryshimet klimatike.

