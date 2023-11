25 Vjet e Stacionit Ndërkombëtar Hapësinor: Një moment historik dhe përtej

Stacioni Ndërkombëtar Hapësinor (ISS) festoi së fundmi 25 vjetorin e tij që nga lëshimi i modulit të tij të parë. Gjatë 25 viteve të fundit, ISS është bërë një emblemë e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe një platformë për zbulime të panumërta shkencore. Le të shqyrtojmë disa pyetje të zakonshme rreth ISS dhe udhëtimin e tij të jashtëzakonshëm.

Sa i madh është ISS?

Me përmasa më të mëdha se një shtëpi me gjashtë dhoma gjumi, ISS shtrihet në një 357 këmbë (108 metra) nga skaji në skaj. Për ta vënë atë në perspektivë, madhësia e saj është e krahasueshme me atë të një fushe futbolli amerikan. Brenda, ISS përmban gjashtë dhoma gjumi, tre banja, një palestër dhe objekte të ndryshme kërkimore.

Sa shpejt udhëton ISS?

ISS zmadhon hapësirën me një shpejtësi marramendëse prej afërsisht 17,500 mph (28,000 km/h). Duke rrotulluar Tokën çdo 90 minuta, ekuipazhi në bordin e stacionit përjeton 16 lindje dhe perëndim të diellit befasues çdo ditë. Bukuria e këtyre tranzicioneve qiellore është kapur në pamjet mahnitëse të kalimit të kohës.

Sa kohë qëndrojnë astronautët në bordin e ISS?

Në mënyrë tipike, astronautët kalojnë rreth gjashtë muaj në ISS, megjithëse disa qëndrojnë për periudha më të shkurtra ose më të gjata. Një përjashtim i dukshëm është Frank Rubio, i cili u kthye në Tokë në tetor 2023 pasi kaloi një rekord 371 ditësh në hapësirë, duke tejkaluar qëndrimin e çdo astronauti të mëparshëm të NASA-s. I planifikuar fillimisht për gjashtë muaj, një problem me anijen e tij kozmike çoi në një mision të zgjatur.

Cili është numri më i lartë i njerëzve në ISS menjëherë?

Ndërsa ISS në përgjithësi strehon një ekuipazh prej rreth gjashtë personash, ka pasur raste kur stacioni mirëpriti deri në 13 pasagjerë. Këto shifra më të larta zakonisht ndodhin gjatë ndërrimit të ekuipazhit dhe janë të rralla.

Ku mund të shihen pamjet më të mira të Tokës nga ISS?

Moduli Cupola i ISS, me shtatë dritaret e tij, ofron pamje panoramike të pashembullt të Tokës. Astronautët shpesh gravitojnë në këtë observator gjatë kohës së lirë, duke kapur foto dhe video mahnitëse. Astronauti francez Thomas Pesquet, për shembull, planifikon me përpikëri seancat e tij të fotografimit për të kapur pamjet më të mira të rajoneve të ndryshme që kalojnë nën ISS.

A ka qenë ndonjëherë në rrezik ISS?

Ndërsa ISS është i mbrojtur nga shumica e mbeturinave hapësinore, ekziston gjithmonë një rrezik i përplasjeve. Kontrollorët tokësorë monitorojnë me zell objektet në orbitë dhe rregullojnë trajektoren e ISS kur mbeturinat më të mëdha kërcënojnë një ndikim të mundshëm. Në vitin 2021, ekuipazhi u strehua përkohësisht në anijen e tyre kozmike kur një re mbeturinash përbënte një rrezik të mundshëm. Fatmirësisht, stacioni mbeti i padëmtuar, duke lejuar që operimet të rifillonin normalisht.

A mund të shihet ISS nga Toka?

Absolutisht! ISS është i dukshëm nga Toka pa pasur nevojë për teleskopë apo dylbi. NASA madje lançoi një aplikacion të dobishëm që tregon se kur dhe ku duhet të shikoni për të parë stacionin ndërsa ai rrëshqet nëpër qiell në një lartësi prej rreth 250 miljesh.

Si i trajtojnë astronautët nevojat e banjës në hapësirë?

Një nga pyetjet më të shpeshta, astronautët përballen me sfida unike kur bëhet fjalë për përdorimin e banjës në kushte mikrograviteti. Për të siguruar pastërti dhe efikasitet, inxhinierët projektuan një sistem të specializuar. Për urinën, përdoret një tub thithës, duke e filtruar dhe ricikluar atë në ujë të pijshëm. Mbetjet e ngurta mund të depozitohen në një zonë të vogël të caktuar. Për një kuptim të thellë se si funksionon tualeti ISS, referojuni këtij burimi shpjegues.

A do të qëndrojë ISS në orbitë edhe për 25 vite të tjera?

Fatkeqësisht, dizajni i vjetër i ISS paraqet vështirësi dhe kosto në rritje për mirëmbajtjen. Aktualisht, plani është që të operojë ISS deri në vitin 2030, pas së cilës NASA dhe partnerët e saj do të largojnë me kujdes objektin. Gjatë rihyrjes në atmosferën e Tokës, një pjesë e konsiderueshme e ISS do të digjet dhe do të shpërbëhet.

Çfarë pret për qëndrime afatgjatë në hapësirë?

Përfundimi i misionit të ISS nuk shënon fundin e sipërmarrjeve të njerëzimit në udhëtimet hapësinore afatgjatë. NASA ka krijuar tashmë partneritete me kompani private për të ndërtuar stacione të reja hapësinore që do të vazhdojnë aty ku u ndal ISS. SpaceX, në bashkëpunim me startupin Vast me bazë në Los Anxhelos, është një partner i tillë, me plane për të nisur potencialisht një modul të ri që në vitin 2025. Për më tepër, Kina ka krijuar stacionin e saj hapësinor dhe NASA synon të krijojë një bazë hënore për të zgjeruar astronauti qëndron.

Ndërsa reflektojmë mbi arritjet e jashtëzakonshme të ISS gjatë 25 viteve të fundit, ne presim me padurim eksplorimin e vazhdueshëm të hapësirës dhe mundësitë e pakufishme që na presin.

Burimi: NASA

