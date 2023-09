Automjeti nënorbital i New Origin i Blue Origin mbetet i bazuar për më shumë se një vit

Automjeti suborbital i New Shepard i Blue Origin tani është në tokë për më shumë se një vit që nga nisja e tij e fundit në shtator 2022. Gjatë atij nisje, përforcuesi i ripërdorshëm i fazës së parë të automjetit pësoi një problem dhe u përplas, ndërsa kapsula vendosi sistemin e saj të shpëtimit emergjent dhe u ul në mënyrë të sigurt me të gjitha ngarkesat e tij kërkimore të paprekura. Një hetim i kryer nga Blue Origin zbuloi se gryka e motorit BE-3PM të fazës së parë pësoi një dështim termo-strukturor, duke çuar në një mospërputhje të shtytjes dhe në përfundimin e parakohshëm të misionit.

Në mars, Blue Origin njoftoi masa korrigjuese që po zbatonte, të cilat përfshinin ndryshime të dizajnit në dhomën e djegies dhe parametrat e funksionimit për të adresuar çështjet e temperaturës së pjesës më të madhe të hundës dhe brezit të nxehtë. Kompania shprehu pritshmëritë e saj për t'u rikthyer në fluturim së shpejti dhe për të rifilluar të njëjtin grup prej 36 ngarkesash kërkimore. Megjithatë, kanë kaluar 5.5 muaj nga përditësimi dhe New Shepard ende nuk është nisur.

Ndërsa Blue Origin nuk ka dhënë përditësime të rëndësishme mbi statusin e New Shepard ose një afat kohor për kthimin e tij në fluturim, konkurrenti kryesor i tij, Virgin Galactic, ka nisur me sukses katër misione pasagjerësh duke përdorur aeroplanin e tij hapësinor VSS Unity gjatë kësaj periudhe. Virgin Galactic tani ka tetë misione hapësinore me ekuipazh, dy më shumë se Blue Origin. Megjithëse të dyja kompanitë synojnë t'u ofrojnë klientëve një përvojë të shkurtër të mungesës së peshës dhe një shikim të shpejtë të Tokës nga hapësira, VSS Unity mbetet në orbitë për një kohëzgjatje dukshëm më të gjatë prej 60 deri në 90 minuta, krahasuar me 10 deri në 12 minuta të New Shepard.

Blue Origin mbetet e përkushtuar për të zgjidhur çështjet teknike me New Shepard dhe për t'u rikthyer në fluturim sa më shpejt të jetë e mundur. Kohëzgjatja më e gjatë e fluturimeve të Virgin Galactic mund t'u japë atyre një avantazh konkurrues në tregun e turizmit hapësinor suborbital për ata që kërkojnë një përvojë më të zgjeruar përtej kufijve të atmosferës së Tokës.

Përkufizime:

– Mjet nënorbital: Një anije kozmike e projektuar për të arritur hapësirën, por jo për të arritur një orbitë të qëndrueshme rreth Tokës.

– Përforcues i ripërdorshëm i fazës së parë: Faza fillestare e një rakete që siguron pjesën më të madhe të shtytjes gjatë lëshimit dhe mund të rikuperohet dhe ripërdoret për misionet e mëvonshme.

– Anomali: Një devijim nga sjellja e pritur ose normale.

– Motori BE-3PM: Motori i përdorur në fazën e parë të automjetit New Shepard të Blue Origin.

Burimet: Blue Origin, Virgin Galactic