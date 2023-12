Studimi i Përparuar i Optibrium në Parashikimin e Metabolizmit të Barnave

By

Optibrium, një zhvillues kryesor i softuerëve dhe zgjidhjeve të AI për zbulimin e barnave, ka publikuar së fundmi një studim novator në revistën Xenobiotica. Studimi prezanton një metodë të re që përmirëson ndjeshëm parashikimin e rrugëve të metabolizmit dhe metabolitëve në zbulimin e hershëm të barnave.

Parashikimi i saktë i metabolizmit të barnave është thelbësor në parandalimin e dështimeve të kandidatëve për barna në fazën e vonë dhe tërheqjen e barnave të miratuara. Duke parashikuar me saktësi rrugët dominuese të metabolizmit në një fazë të hershme, shanset e suksesit të ilaçit mund të përmirësohen shumë.

Studimi fillon duke përshkruar zhvillimin dhe vërtetimin e modelit novator WhatEnzymeTM të Optibrium. Ky model parashikon me sukses familjet e enzimave që kanë më shumë gjasa të metabolizojnë një kandidat për ilaçe. Për më tepër, Optibrium kombinon këtë model të ri me modelet e tyre të publikuara më parë, duke përfshirë modelet e regioselektive për enzimat kyçe të Fazës I dhe Fazës II që metabolizojnë barnat. Këto modele përdorin simulime mekanike kuantike dhe metoda të mësimit të makinës për të parashikuar vendet e metabolizmit dhe metabolitët që rezultojnë. Një model tjetër i rëndësishëm, modeli CiliP450, parashikon izoformat specifike të Citokromit P450 përgjegjëse për metabolizmin e një përbërjeje.

Duke përdorur këto rezultate të kombinuara të modelit, Optibrium paraqet një metodë të re për përcaktimin e rrugëve më të mundshme të metabolizmit dhe metabolitëve përkatës që mund të vëzhgohen eksperimentalisht. Studimi tregon se kjo metodë shfaq ndjeshmëri të lartë në identifikimin e metabolitëve të raportuar dhe ofron saktësi më të lartë në krahasim me metodat alternative për parashikimin e profileve të metabolitëve in vivo. Ky përparim i lejon studiuesit të identifikojnë komponimet me stabilitet të përmirësuar metabolik dhe profile të përmirësuara të sigurisë, duke përforcuar modulin StarDrop Metabolism të lançuar së fundmi të Optibrium.

Dr. Mario Öeren, Shkencëtari Kryesor në Optibrium, shpreh entuziazëm për gjetjet e studimit. Ai vëren, “Studimi ynë i fundit përfaqëson gjashtë vjet kërkime të fokusuara, duke rezultuar në një model praktik që u mundëson përdoruesve të parashikojnë rrugët metabolike për një gamë të gjerë të komponimeve të ngjashme me ilaçet. Nëpërmjet grupeve të të dhënave të kuruara me kujdes dhe qasjes sonë të reaktivitetit-aksesueshmërisë së nënshkrimit, ne kemi zhvilluar modele të sakta të regjionelektivitetit specifik të izoformës për familjet vitale të enzimave të Fazës I dhe Fazës II.

Publikimi i këtij studimi shënon një moment historik të rëndësishëm në fushën e zbulimit të barnave, duke u ofruar studiuesve një mjet të fuqishëm për parashikimin e metabolizmit të barnave. Metoda e zbulimit të Optibrium ofron njohuri të reja dhe zgjidhje inovative që mund të revolucionarizojnë efikasitetin dhe shkallët e suksesit të zhvillimit farmaceutik.

Për më shumë informacion mbi Optibrium ose modulin StarDrop Metabolism, mund të vizitoni faqen e tyre të internetit në https://optibrium.com/project/metabolism-module/, kontaktoni [email protected] ose telefononi +44 1223 815900.