Kometa e Halley do të arrijë pikën e saj më të largët nga Dielli

Përmbledhje: Kometa e Halley, e njohur gjithashtu si 1P Halley, është vendosur të arrijë pikën e saj më të largët nga Dielli dhe të fillojë udhëtimin e saj të gjatë në sistemin e brendshëm diellor. Kjo fundjavë shënon një ngjarje të rëndësishme për kometën e famshme, e cila rrotullohet rreth Diellit çdo 75 deri në 79 vjet dhe është e dukshme vetëm kur i afrohet Diellit.

Kometa e Halley, e cila aktualisht arrin afelionin e saj, do të dalë shumë përtej orbitës së Neptunit, duke arritur një distancë prej afërsisht 35 herë më të madhe se distanca Tokë-Diell. Teksa nis udhëtimin e tij të gjatë, do të zhduket sërish nga qielli i natës së Tokës, duke i lënë astronomët dhe vëzhguesit e yjeve të presin me padurim kthimin e tij.

Fatkeqësisht, shumica prej nesh nuk do të kenë mundësinë të dëshmojnë kometën e Halley gjatë jetës sonë. Mundësia tjetër për të dëshmuar kometën në të gjithë lavdinë e saj do të ndodhë në fund të korrikut 2061, kur parashikohet të afrohet shumë më afër Tokës dhe potencialisht të duket më e ndritshme se sa në vitin 1986.

E emëruar sipas astronomit anglez Edmond Halley, i cili llogariti orbitën e saj dhe bëri parashikime për kthimin e saj në shekullin e 18-të, Kometa e Halley ka bërë disa paraqitje të dukshme gjatë historisë. Një nga pamjet e tij më të famshme ndodhi rreth kohës së lindjes së Jezusit, duke i bërë disa të besojnë se mund të ketë qenë "Ylli i Betlehemit" i përmendur në Bibël. Ekspertët sugjerojnë se kometat si ajo e Halley-t, me pamjen e tyre si yje dhe lëvizjen nëpër qiell, mund t'i kenë udhëhequr Magët në vendlindjen e Jezusit.

Si përfundim, megjithëse kometa e Halley është tani në pikën e saj më të largët nga Dielli dhe fillon udhëtimin e saj prapa, do të kalojnë shumë dekada para se të kemi mundësinë të dëshmojmë edhe një herë bukurinë e saj qiellore. Deri atëherë, ne mund të habitemi vetëm me misteret dhe mrekullitë e sistemit tonë të madh diellor.