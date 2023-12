Soo bandhigida A2 Badger: Qalabka EDC ee ugu dambeeya

By

Badger-ka A2 waa beddelka ciyaarta adduunka ee mindiyaha maalin walba lagu qaato. Iyada oo nashqaddeeda is haysta oo adag, mindida OTF waa mid ay qasab tahay in loo helo tacaburayaasha dibadda iyo xirfadlayaasha farsamada.

Si ka duwan mindiyaha laalaabida caadiga ah, A2 Badger waxa uu leeyahay habka Out The Front (OTF), taas oo u oggolaanaysa in si degdeg ah loo diro iyada oo la riixayo badhanka. Tani waxay ka dhigaysaa doorasho caan ah oo ka dhex jirta militariga, fulinta sharciga, iyo kuwa xiiseeya dibadda kuwaas oo qiimeeya helitaan degdeg ah oo sahlan qalabkooda.

A2 Badger waxaa naqshadeeyay Tekto, oo hormuud u ah mindiyaha OTF. Dareemaha gacan-ka-hadalka ah ee gacanku wuxuu u oggolaanayaa in la geeyo daab aan dadaal lahayn wax ka hooseeya ilbiriqsi, xitaa iyadoo gacan-gashiyada xiran tahay. Farxaddeeda la taaban karo iyo shaqeynteeda saxda ah waxay ka dhigtaa wax lagu farxo in la isticmaalo xaalad kasta, laga bilaabo dhaqdhaqaaqyada maalinlaha ah ilaa xaaladaha degdegga ah.

Mindidu waxay ka samaysan tahay birta D2 ee dahaarka leh ee titanium, oo caan ku ah adkaysigeeda gaarka ah iyo xajinta cidhifka. Daabka 1.8-inch tanto-style wuxuu ku fiican yahay hawlo goyn oo kala duwan waxaana kaabaya muuqaal-jabiye muraayadda gacanta si loogu daro wax-ku-oolnimada.

In kasta oo ay yar tahay, A2 Badger ma dhimo waxqabadka. Isagoo miisaankiisu yahay 2.18 wiqiyadood oo cabbiraya 3.3 inji markii la xidhay, waa Tekto mididiisa ugu yar uguna fudud ilaa hadda. Naqshadeeda ambidextrous, 6061 Aluminium gacanta, iyo nidaamka qufulka badhanka hubisaa fududaynta isticmaalka iyo badbaadada inta lagu jiro hawlgalka.

A2 Badger waxa kale oo ay bixisaa doorashooyin is-habayn leh oo leh saddex nooc oo midab leh oo la heli karo: Black, Desert, iyo OD Green. Iyada oo jeebka jeebka iyo dalool weyn oo lanyard ah, mindidani waa ay fududahay in la qaado oo la mid ah fursadaha lifaaqa.

Ku biir darajooyinka milkiilayaasha ku qanacsan oo ka faa'iidayso soo jeedinta wakhtiga xaddidan. Hadda hel A2 Badger adiga oo leh qiimo dhimis 15% adiga oo isticmaalaya koodhka kuubanka “A2YANKO”. Ha ku lumin fursadan si aad u yeelato qalabka EDC ee ugu dambeeya.

Riix Halkan si aad Hadda u Iibsato: $118.99 $139.99 (Isticmaal code coupon "A2YANKO" si aad u hesho 15% dhimis). Degdeg, heshiisku wuxuu ku dhamaanayaa 48-saacadood!