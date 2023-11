Ilbaxnimada Hindida Mustaqbalka ayaa Nolosheyda: Indus Battle Royale Debuts ee Fortnite

By

Ciyaartoyda Fortnite ee adduunka oo dhan waxay ku dhow yihiin inay bilaabaan tacabur cusub oo xiiso leh markay naftooda ku dhex milmeen saaxada muuqata ee Indus, oo ah ciyaartii ugu horreysay ee India lagu sameeyo ee royale ciyaarta. Waxaa sameeyay istuudiyaha ku saleysan Pune SuperGaming, Indus waxay ka qaadataa dhiirigelin ilbaxnimada Hindida, iyadoo siinaya ciyaartoyda khibrad iskutallaab ah oo aan mid kale jirin.

Indus ee Fortnite kaliya maaha deked laakiin waa waayo-aragnimo gooni ah oo gooni ah oo si gaar ah loogu talagalay macOS iyo isticmaaleyaasha PC. Ciyaartoyda waxay filan karaan inay ku raaxaystaan ​​gameplay Indus oo buuxa, oo muujinaya xaalada guusha soo jiidashada leh ee diirada saaraysa ilaha awooda leh ee loo yaqaan Cosmium. Ku sugidda kheyraadka khariidada waxay noqotaa furaha guusha, furitaanka xeelado xiiso leh iyo ciyaar aad u daran.

In kasta oo taariikhda siidaynta rasmiga ah ee Indus ee Fortnite aan wali la shaacin, kuwa xiiseeya ciyaaraha waxay filan karaan soo saarista beta-ga Android ee xidhan ee dagaalka Indus royale ee taagan inta lagu jiro xilliga ciida. Ciyaartu waxay mar horeba u furan tahay isdiiwaan gelinta ka hor Play Store-ka waxayna soo ururisay 5 milyan oo hore oo la yaab leh.

Arrin soo jiidasho leh oo lagu muujinayo ayaa ah in nuxurka Indus ee Fortnite ay soo saareen koox laba-haween ah oo cajiib ah gudaha waqti cajiib ah oo 27 maalmood ah. In kasta oo ay ka maqan tahay waayo-aragnimo hore ee horumarinta ciyaarta, waxay si guul leh uga faa'iideysteen tifaftiraha aan dhabta ahayn ee Ciyaaraha Epic Games for Fortnite (UEFN) si ay u abuuraan khibrad soo jiidasho leh oo soo jiidasho leh. Isku-dhafkan wuxuu u adeegaa sidii goob tijaabo ah oo loogu talagalay SuperGaming si ay u soo ururiyaan jawaab celin qiimo leh oo ka yimaada dhagaystayaasha dibadda, taas oo u oggolaanaysa inay hagaajiyaan khibradda ciyaaraha ee diyaarinta bilaabista rasmiga ah ee Indus.

Indus Battle Royale Mobile waxay u taagan tahay mid ka mid ah ciyaaraha aadka loo filayo "india-india", oo u adeegaya isku-dhafka walxaha mustaqbalka leh ee asalka u ah Dooxada Indus ee qadiimiga ah. Isagoo si aan kala go 'lahayn isugu daraya waagii hore iyo mustaqbalka, Indus wuxuu soo bandhigayaa jilayaasha sida Rana, Sir Taj, Arya, iyo Adya-oo ay dhiiri galiyeen qowmiyada Yaksha oo loo yaqaan khuraafaadka gudaha Indus. Baadh khariidadda soo jiidashada leh ee ciyaarta, Virlok, oo bixisa muuqaal goyn ah oo Hindiya ah, adiga oo naftaada ku qalabaynaya hub mustaqbalka fog leh, oo ay ku jiraan qoriga wax toogta ee Vantage ee xoogga badan, A27 Locust, iyo SFR-4 qoriga wax soo saarka waxyeelada sare leh. Indus waxay la jaanqaadi kartaa tiro balaadhan oo ah taleefannada casriga ah ee Android iyo iOS, iyagoo ku martiqaadaya ciyaartoyga inay shakhsiyeeyaan khibradooda iyada oo loo marayo iibsi xiiso leh oo gudaha ah.

U diyaargarow inaad gasho safar xiiso leh markaad ku biirto beesha caalamiga ah ee Fortnite sahaminta adduunka aan caadiga ahayn ee Indus. La soco wixii ku soo kordha oo u diyaar garow khibrad ciyaar oo aan waligeed hore loo arag.

FAQs

1. Waa maxay aaladaha Indus laga heli karo?

Indus waxaa laga heli doonaa macOS, PC, Android, iyo iOS dhufto ee.

2. Goorma ayaa siideynta rasmiga ah ee Indus ee Fortnite dhici doonta?

Taariikhda siideynta rasmiga ah ee Indus ee Fortnite wali lama shaacin. Si kastaba ha ahaatee, barnaamijka beta ee Android xiran ayaa la filayaa inta lagu jiro xilliga ciidaha.

3. Yaa sameeyay Indus?

Indus waxaa soo saaray SuperGaming, istuudiyaha ku salaysan Pune.

4. Hore ma iskaga diwaangelin karaa Indus Play Store?

Haa, ciyaartu hadda way u furan tahay isdiiwaan gelinta hore ee Play Store.

5. Immisa isdiiwaangelin ka hor ayaa Indus urursatay ilaa hadda?

Indus waxa ay heshay in ka badan 5 milyan oo hore oo isdiiwaangelin ah.